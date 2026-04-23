Туреччина працює над продовженням українсько-російських перемовин.

Президент Ердоґан заявив, що Туреччина, зацікавлені в тому, «щоб війна між Україною та Росією закінчилася миром».

 

 

Туреччина докладає зусиль для відновлення мирних перемовин між Росією та Україною, які фактично заморожені після початку війни США та Ізраїлю з Іраном 28 лютого. Про це заявив турецький президент країни Реджеп Таїп Ердоґан на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Анкарі у середу, 22 квітня. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters із покликом на пресслужбу турецького лідера.

 

«Ердоґан заявив, що Туреччина, зацікавлені в тому, щоб війна між Україною та Росією закінчилася миром, і що ми працюємо над відновленням перемовин та початком діалогу на рівні лідерів», – наводить аґенція коментар адміністрації турецького президента про зустріч.

 

Пізніше у пресслужбі Ердоґана також розповіли про телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. У ході діалогу глава Туреччини зокрема зазначив, що війна США та Ізраїлю з Іраном «почала послаблювати і Європу». У зв'язку з цим він також згадав і війну в Україні. «Президент Ердоґан заявив, що Туреччина працює над припиненням війни між Україною та Росією шляхом переговорів та досягненням міцного миру так само, як вона намагається це зробити щодо Ірану», – говориться в релізі пресслужби турецького президента.

 

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який брав участь в Анталійському дипломатичному форумі 17-19 квітня, розповів в інтерв'ю аґенції «Укрінформ» про те, що Київ звернувся до Анкари з проханням «розглянути можливість» організувати зустріч президентів Росії та України. Окрім того, у заході, за його словами, могли б взяти участь Ердоґан та президент США Дональд Трамп. «Ми хочемо покласти край цій війні. У нас є дієві пропозиції. Ми сподіваємось на роль Туреччини, яку та може зіграти та прискорити мирний процес», – зазначив Сибіга.

23.04.2026

