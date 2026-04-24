OpenAI репрезентувала нову ШІ-модель – GPT-5.5.

Вона покликана краще виконувати роботу без особливих вказівок.

 

 

Американська компанія OpenAI репрезентувала в четвер, 23 квітня нову модель генеративного штучного інтелекту – GPT-5.5. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на твіт компанії в соцмережі Х. Нова ітерація чату GPT, за твердженням її розробників покликана краще виконувати роботу без особливих вказівок. У компанії зазначили, що GPT-5.5 вже доступна для платних користувачів ChatGPT та Codex.

 

«Новий рівень інтелекту для реальної роботи та управління аґентами, створений, щоб розуміти складні завдання, використовувати інструменти, перевіряти результати своєї роботи та доводити більшу кількість завдань до кінця. Це знаменує новий підхід до виконання комп'ютерних завдань. Тепер доступно в ChatGPT та Codex», - повідомила компанія.

 

У заяві OpenAI наголошується, що нова модель «чудово впорається» з написанням та налагодженням коду, онлайн-дослідженнями, аналізом даних, створенням документів та електронних таблиць, керуванням програмним забезпеченням.

 

«Вона просто розбирається, вирішує проблему, має справу з неоднозначністю. Це набагато інтуїтивніший досвід», – запевнив співзасновник і президент OpenAI Ґреґ Брокман (Greg Brockman), говорячи про здатність моделі виконувати завдання без особливих вказівок.

 

Bloomberg стверджує, що  з новим продуктом OpenAI намагається виграти конкуренцію з компанією Anthropic у боротьбі за клієнта. Обидві компанії зосереджені на просуванні програмного забезпечення для штучного інтелекту, яке краще підходить для кодування, кібербезпеки та наукових застосувань. Очікується, що обидві фірми також проведуть первинні публічні розміщення акцій вже цього року , що посилить тиск на збільшення доходів.

 

Нагадаємо, що OpenAI репрезентувала попередню модель, GPT-5.4, зовсім недавно – п’ятого березня. Тоді у компанії також зазначали, що модель ефективна для професійної роботи.

24.04.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.