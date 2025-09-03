Компанії Google дозволили не продавати Chrome та Android.

Водночас суд зобов'язав Google протягом шести років ділитися своїми даними з конкурентами на ринку інтернет-пошуку та створення ШІ.

Google не доведеться продавати свого браузера Chrome та операційної системи для мобільних гаджетів Android. Федеральний окружний суд Сполучених Штатів у окрузі Колумбія у вівторок, другого вересня, виніс рішення щодо антимонопольної справи про домінування Google на ринку інтернет-пошуковиків. Федеральний суддя Аміт Мегта (Amit Mehta) відхилив вимогу Міністерства юстиції США про продаж компанією її ключових продуктів – Chrome і Android. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Водночас ухвала суду обсягом 230-сторінкова містить заборону для Google укладати ексклюзивні угоди на поширення своїх ключових сервісів, включно з веб-пошуковиками, Chrome і чатботом зі штучним інтелектом Gemini. Однак це рішення, як і раніше, дозволяє американській компанії платити таким компаніям, як Apple або Mozilla, за передвстановлення в їхні продукти сервісів Google.

Суддя Аміт Мегта також зобов'язав Google протягом шести років ділитися своїми даними як з конкурентами на ринку інтернет-пошуку, такими як Microsoft Bing або DuckDuckGo, так і з компаніями, які розробляють ШІ – наприклад, з OpenAI, творцем ChatGPT. Це рішення засноване на винесеній в 2024 році постанові Мегти про те, що Google не має несправедливої ​​переваги на ринку пошуковиків і пов'язаної з цим реклами, також витрачає мільярди доларів на захист своєї монополії.

Антимонопольну справа проти Google влада США порушила ще в жовтні 2020 року, в останні місяці першого президентського терміну Дональда Трампа. Ця справа вважалася «процесом десятиліття», адже вперше за довгий час американські регулятори звинувачують компанію у створенні незаконної монополії та намагаються досягти конкретних наслідків. Адміністрація Джо Байдена продовжила цю практику, ініціювавши антимонопольні розслідування щодо Apple та Amazon, а також другу справа проти Google.