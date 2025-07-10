Капіталізація Nvidia перевищила чотири трильйони доларів.

Це наразі безумовний рекорд у світі бізнесу.

 

 

Ринкова капіталізація компанії Nvidia, яка розробляє мікросхеми, у середу, дев’ятого липня, перевищила чотири трильйони доларів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Це перший випадок в історії, досі жодна компанія в світі не коштувала так дорого.

 

Відтак акції провідного розробника мікросхем зросли на 2,8% до історичного максимуму в 164,42 долара. Цього вдалося досягнути завдяки постійному зростанню попиту на чіпи, потрібні для технології штучного інтелекту.

 

«Це підкреслює той факт, що компанії переорієнтовують свої витрати на активи в бік штучного інтелекту, і це фактично майбутнє технологій», – зазначив Роберт Павлік (Robert Pavlik), старший менеджер портфеля Dakota Wealth у Нью-Йорку.

 

 

За останні п'ять років капіталізація Nvidia зросла в 27 разів. Компанія вперше досягла ринкової вартості в один трильйон доларів у червні 2023 року та потроїла її приблизно за рік. З квітня 2025 року, коли на американських ринках стався обвал через тарифну війну, розпочату президентом США Дональдом Трампом, вартість Nvidia зросла на 75%.

 

Наразі, окрім Nvidia, лише дві компанії в історії долали позначку вартості в три трильйони доларів. Це Apple (зараз оцінюється в $3,3 трильйона) і Microsoft (зараз коштує приблизно $3,7 трильйона).

10.07.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Музична терапія та сила людської волі
Львівська національна філармонія анонсує один із перших проєктів в Україні, де класична музика стає інструментом відновлення військових та цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій або терактів з боку Росії.
08.07.25 | | Штука
Оксана Брензович і семантика ікони
Тарас Возняк
На розіп’ятих сорочках – послання-знаки мисткині: це не малюнки, підписи чи портрети, а саме знаки – щось проміжне між іконічністю та знаком.
08.07.25 | | Дискурси
Прем’єра фільму «Дівія» у Карлових Варах
Тася Пугач
Фільм, що претендує на головну нагороду фестивалю — «Кришталевий глобус», досліджує один із менш висвітлених у сучасному документальному кіно аспектів повномасштабної російської агресії проти України — нищівний вплив війни на довкілля.
07.07.25 | | Штука
Світовий успіх “Конотопської відьми”: ключі до розуміння
Дмитро Дроздовський
Образ конотопської відьми став символом тієї сили опору, яку сьогодні уособлює Україна в боротьбі з рашизмом. Інфернальний образ розкриває метафізичний потенціал і втілює ірраціональну незнищенність українського буття в цілому.
06.07.25 | | Штука
Легенда про народження поета
Степан Трофимук
Рукопис незавершеної рецензії: відгук на першу збірку Ігоря Калинця «Вогонь Купала», тоді так і не опублікований.
06.07.25 | | Минуле
Метро 2025
Віталій Портников
Поки Захід ходить колами довкола Росії, з’являється нова зброя, посилюються нові загрози – можливо, не менш фатальні за ядерний вибух.
06.07.25 | | Дискурси
Роман Шухевич і страх традиції
Олеся Ісаюк
Бажання максимально віддалитися від намацальних решток історії – це, власне, пам’ять про ціну збереження пам’яті. 
06.07.25 | | Галичина
Поміж річкою і океаном
Василь МАХНО
Коли око втомлюється від океанічного безмежжя – волію дивитися на річки. Океан продавлює простір, а течія річки тягне на собі той простір в певному напрямку.
05.07.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.