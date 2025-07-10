Капіталізація Nvidia перевищила чотири трильйони доларів.

Це наразі безумовний рекорд у світі бізнесу.

Ринкова капіталізація компанії Nvidia, яка розробляє мікросхеми, у середу, дев’ятого липня, перевищила чотири трильйони доларів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Це перший випадок в історії, досі жодна компанія в світі не коштувала так дорого.

Відтак акції провідного розробника мікросхем зросли на 2,8% до історичного максимуму в 164,42 долара. Цього вдалося досягнути завдяки постійному зростанню попиту на чіпи, потрібні для технології штучного інтелекту.

«Це підкреслює той факт, що компанії переорієнтовують свої витрати на активи в бік штучного інтелекту, і це фактично майбутнє технологій», – зазначив Роберт Павлік (Robert Pavlik), старший менеджер портфеля Dakota Wealth у Нью-Йорку.

За останні п'ять років капіталізація Nvidia зросла в 27 разів. Компанія вперше досягла ринкової вартості в один трильйон доларів у червні 2023 року та потроїла її приблизно за рік. З квітня 2025 року, коли на американських ринках стався обвал через тарифну війну, розпочату президентом США Дональдом Трампом, вартість Nvidia зросла на 75%.

Наразі, окрім Nvidia, лише дві компанії в історії долали позначку вартості в три трильйони доларів. Це Apple (зараз оцінюється в $3,3 трильйона) і Microsoft (зараз коштує приблизно $3,7 трильйона).