США втратили в Ірані за добу два бойові літаки.

Двох пілотів врятовано, пошук третього триває.

Американські війська в п'ятницю, 3 квітня, втратили два літаки, які брали участь у війні з Іраном. Про це повідомив телеканал CNN. Окрім збитого над західним Іраном винищувача F-15Е, про який було відомо раніше, в районі Ормузької протоки зазнав катастрофи штурмовик A-10 Thunderbolt II.

Пілот A-10 вистрибнув з парашутом над Перською затокою, проте згодом надійшла інформація, що підлота вдалося врятувати. Про це заявили два урядові джерела, не розкриваючи інших подробиць.

Іранські ЗМІ, своєю чергою, оголосили, що американський літак A-10 був підбитий і впав у Перську затоку. Офіційно американське командування втрату A-10 наразі не прокоментувало.

Також вдалося врятувати одного пілота F-15Е. Анонімні джерела в Петаґоні повідомили телекомпанії CBS, що одного з двох членів екіпажу врятовано. Доля другого наразі залишалася невідомою. Пошук триває, його місцеположення намагаються виявити як американці, так й іранські військовики. Ще бізнесмени іранських провінцій Кохґілує і Боєрахмед, над якою було збито літак, оголосили премію 100 млрд ріалів (близько 50 тис. доларів) тому, хто знайде пілотів.

CNN повідомляє, що штурмовики A-10 були задіяні в операції з пошуку пілота збитого F-15Е. Повідомлялося, що іранці намагалися підбити гелікоптери, які беруть участь в операції, проте американські військові, як стверджувалося, не постраждали.