Трамп запросив у Конґресу 152 млн доларів на відновлення легендарної в'язниці «Алькатрас».

Президент США Дональд Трамп запросив у Конгресу 152 мільйони доларів на відкриття колишньої федеральної в'язниці суворого режиму «Алькатрас» (Alcatraz). Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, це випливає із проєкту бюджету на 2027 фінансовий рік, опублікованого Білим домом у п'ятницю, третього квітня. Документ ще має пройти схвалення законодавчого органу.

Гоосподар Білого дому має намір зробити «Алькатрас» одним із найсучасніших пенітенціарних закладів країни. Зазначені в проєкті бюджету витрати, як очікується, покриють лише перший рік відновлювальних робіт. Загальна ж вартість ремонту становитиме близько двох мільярдів доларів, підрахували експерти.

Нагадаємо, що ще в травні 2025 року Трамп заявив про намір знову відкрити в'язницю «Алькатрас» з метою утримувати там осіб, визнаних винними у тяжких злочинах. «Ми перетворимо “Алькатрас” на сучасну безпечну в'язницю. Вона символізуватиме закон і порядок», – пояснив він, не навівши подробиць амбітного задуму.

В'язниця «Алькатрас», розташовувалась на однойменному острові в затоці Сан-Франциско, була заснована на місці військового форту. Вона діяла як пенітенціарний заклад з 1934 до 1963 року й здобула репутацію найпохмурішої катівні в країні. Водночас «Алькатрас» вважалася найнадійнішою в'язницею, захищеною від втечі. Там відбували терміни, зокрема, знаменитий американський мафіозі Аль Капоне чи один з лідерів кримінального світу США Джеймс «Вайті» Балджер (James "Whitey" Bulger). Офіційно з «Алькатрасу», не було зафіксовано жодної успішної втечі. Хоча п'ятьох в'язнів вважають «зниклими безвісти та, ймовірно, потонулими».

Однією з причин закриття пенітенціарної установи 1963 року стали високі витрати на утримання. Адже всі доставки доводилося робити водним шляхом, а морський клімат сприяв занепаду будівель.

1972-го року «Алькатрас» відкрили для огляду публіки. Наразі колишня в'язниця є громадським музеєм та однією з головних туристичних пам'яток регіону.