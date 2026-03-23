В ЄУ підозрюють, що Угорщина передає закриту інформацію Москві.

У Європейській Унії існують побоювання, що влада Угорщини може передавати конфіденційну внутрішню інформацію до Москви. Через це інші країни – члени ЄУ чимраз частіше проводять дискусії щодо важливих питань без участі Будапешта. Про це повідомило видання Politico з покликом на дипломатичні джерела.

«Обговорення найбільш важливих питань часто відбуваються не за участю всіх 27 країн ЄУ, а у малих форматах – наприклад, E3 (Німеччина, Франція, Італія), "Ваймар" (Німеччина, Франція, Польща), NB8 (вісім країн Північної Європи та Балтії) тощо», – пише видання.

Першим такі припущення щодо Угорщини висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він попередив про давні підозри щодо обміну інформацією між урядом Віктора Орбана з Росією. «Новина про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄУ в усіх деталях, не повинна нікого здивувати. У нас давно були підозри щодо цього. Це одна з причин, чому я беру слово лише за крайньої необхідності та кажу рівно стільки, скільки потрібно», – написав Туск на платформі X.

Видання The Washington Post 21 березня у статті, присвяченій політичній ситуації в Угорщині, написало, що зв'язки Будапешта з Москвою останніми роками були навіть тіснішими, ніж вважалося. Відомо, наприклад, що угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто спілкувався зі своїм російським колегою Сєргєєм Лавровим безпосередньо під час перерв самітів ЄУ та інформував його про їх перебіг.