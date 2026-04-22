Академії ФСБ в Росії повернули ім'я Дзержинського.

Відповідний указ підписав російський диктатор Путін.

 

 

Російський диктатор Володимир Путін повернув Академії Федеральної служби безпеки (ФСБ) «почесне» найменування «імені Ф. Е. Дзержинського». Про це написало видання Faridaily з покликом на указ Путіна, опублікованому на сайті Кремля.

 

«…зважаючи на визначний внесок у забезпечення державної безпеки Ф.Е. Дзержинського, постановляю: присвоїти федеральному державному казенному освітньому закладу вищої освіти “Академії Федеральної служби безпеки Російської Федерації” почесне найменування “імені Ф.Е. Дзержинського” і в подальшому називати його федеральний державний казенний освітній заклад вищої освіти “Академії Федеральної служби безпеки Російської Федерації імені Ф.Е. Дзержинського», – йдеться в указі Путіна.

 

Академія ФСБ – головний виш російської спецслужби. Установа мала назву Вища школою КДБ СРСР імені Дзержинського з 1962-го до 1992 року. Потім ім’я Дзержинського було прибране з назви закладу.

 

1979 року в цьому закладі пройшов перепідготовку сам Володимир Путін. У минулому він кілька разів висловлював жаль про знесення пам'ятника Дзержинському в 1991 році. Повернути пам'ятник Дзержинському на Луб'янку  (раніше – площа Дзержинського) постійно вимагає  Компартія РФ. Зараз на місці пам’ятника стоїть Соловецький камінь, встановлений там на згадку про жертв політичних репресій у СРСР.

22.04.2026

Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
