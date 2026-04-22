Академії ФСБ в Росії повернули ім'я Дзержинського.

Російський диктатор Володимир Путін повернув Академії Федеральної служби безпеки (ФСБ) «почесне» найменування «імені Ф. Е. Дзержинського». Про це написало видання Faridaily з покликом на указ Путіна, опублікованому на сайті Кремля.

«…зважаючи на визначний внесок у забезпечення державної безпеки Ф.Е. Дзержинського, постановляю: присвоїти федеральному державному казенному освітньому закладу вищої освіти “Академії Федеральної служби безпеки Російської Федерації” почесне найменування “імені Ф.Е. Дзержинського” і в подальшому називати його федеральний державний казенний освітній заклад вищої освіти “Академії Федеральної служби безпеки Російської Федерації імені Ф.Е. Дзержинського», – йдеться в указі Путіна.

Академія ФСБ – головний виш російської спецслужби. Установа мала назву Вища школою КДБ СРСР імені Дзержинського з 1962-го до 1992 року. Потім ім’я Дзержинського було прибране з назви закладу.

1979 року в цьому закладі пройшов перепідготовку сам Володимир Путін. У минулому він кілька разів висловлював жаль про знесення пам'ятника Дзержинському в 1991 році. Повернути пам'ятник Дзержинському на Луб'янку (раніше – площа Дзержинського) постійно вимагає Компартія РФ. Зараз на місці пам’ятника стоїть Соловецький камінь, встановлений там на згадку про жертв політичних репресій у СРСР.