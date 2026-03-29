1495-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:55 У Фінляндії впали два невідомі дрони, заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. За словами прем’єра, потенційно ці дрони можуть бути українськими, оскільки Україна нещодавно здійснювала атаки на сусідній з Фінляндією російський регіон, а Росія глушить сигнали дронів.

15:20 Міністерство оборони США готується до можливого проведення кількох тижнів наземних операцій в Ірані, що можуть включати рейди спецпризначенців та піхоти, пише The Washington Post з посиланням на джерела.

14:45 Американські партнери запевнили, що не планують перенаправляти на Близький Схід зброю, закуплену для України в межах програми PURL, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Є дуже важливі запевнення від американської сторони в контексті PURL, і я хотів би чітко зазначити, що саме було сказано під час нашого засідання і в присутності інших міністрів закордонних справ. Було заявлено на рівні державного секретаря Рубіо – нічого нікуди не переадресовувалося з цієї програми в інші географічні куточки з тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України. Станом на зараз немає планів і щодо переадресації".

14:10 Сили безпілотних систем уразили базу російських реактивних систем залпового вогню БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" у тимчасово окупованому Криму, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

13:35 У Сполучених Штатах вчора пройшла нова хвиля протестів "Без королів", спрямованих проти політики Трампа, пише BBC. Учасники акцій виступали, зокрема, проти війни в Ірані, жорстких дій федеральних імміграційних служб та зростання вартості життя.

13:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1218 російських атак (позаминулого тижня – 1409), при цьому знищено 7950 російських військових (позаминулого – 8710): у середньому 6,5 за атаку (позаминулого – 6,2).

12:55 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1724 кореговані авіаційні бомби, що дещо менше, ніж попереднього тижня (було 1764), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

11:40 Ворог застосував у війні проти України понад 3000 ударних дронів, більш ніж 1450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський

11:20 Російські війська четвертий день поспіль атакують дронами підприємства "Нафтогазу" – після ударів по об’єктах Полтавщини цієї доби під їхнім прицілом опинилися активи в Сумській області, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували аеробалістичною ракетою “Кинджал” (район пуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 442 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 300 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (86%).

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 2116 із 2315 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

345,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

140,1% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1262,8 % артилерійських систем (з них 11,0% за минулий тиждень),

152,1% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

95,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів БпЛА різних типів та КАБами по 9 населених пунктах Харківської області, постраждали 6 людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:35 У Воскресенській громаді Миколаївського району внаслідок атаки та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять людей, пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

09:25 Впродовж доби росіяни завдали 780 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області, у Запорізькому районі трьох жінок поранено, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8769 дронів–камікадзе та здійснив 3886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Новосолошине, Долинка, Копані, Широке, Гуляйпільське, Комишуваха; на Херсонщині – Паришеве; на Сумщині – Бубликове та Вільна Слобода. За минулу добу авіація Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки. На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районах Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки та у бік Новоплатонівки, Курилівки. На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в сторону Дробишевого, Ставків та в районі населеного пункту Новоселівка. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку противник тричі намагався покращити своє становище, штурмуючи в бік Никіфоровки та в районі Предтечиного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Яблунівка та в бік Іллінівки, Софіївки, Берестка, Кучерового Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії. На Олександрівському напрямку противник атакував 22 рази в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. На Гуляйпільському напрямку відбулося 33 атаки окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка, Мирне та в бік Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового. На Оріхівському напрямку ворог десять разів атакував в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового. На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії в бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1360 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 16 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 1948 безпілотних літальних апаратів та 181 одиницю автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 27 на 28 березня російські війська завдали удару по пологовому будинку в Одесі.

• У ніч з 27 на 28 березня та вранці 28 березня українські війська продовжили кампанію ударів на великі відстані по об’єктах російської оборонної промисловості та нафтової інфраструктури, зокрема за допомогою крилатих ракет FP-5 «Фламінго» та безпілотників дальнього радіуса дії FP-1 власного виробництва.

• Росія готується тимчасово призупинити весь експорт бензину з 1 квітня, ймовірно, у відповідь на зростання внутрішніх цін на бензин, частково спричиненого кампаніями України зі завдання ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі.

• Україна продовжує укладати двосторонні угоди про співпрацю в галузі оборони з державами Перської затоки.