1494-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:05 Трамп розглядає можливість реорганізації НАТО з метою покарання членів Альянсу, які не виконують вимоги щодо фінансування, пише The Telegraph з посиланням на джерела. Як зазначає видання, американський президент вивчає модель "плати, щоб грати", яка може позбавити союзників права брати участь у прийнятті рішень.

14:30 Зеленський прибув до Катару, повідомляє пресслужба президента.

13:55 Сили безпілотних систем знищили пускові установки для запуску "Шахедів" в Донецькому аеропорту, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

13:20 Американський державний секретар Марко Рубіо допустив, що США можуть перенаправити на Близький Схід зброю, призначену для України. За його словами, наразі жодних рішень про таке перенаправлення не ухвалювали і фактичних змін у постачанні не відбулося.

"Цього ще не сталося. Нічого ще не було перенаправлено, але це можливо. Це не "перенаправлення" - це наша зброя. Це продажі, військові поставки для PURL, сплачені НАТО. І якщо у Сполучених Штатів виникне військова необхідність, чи то поповнення наших запасів чи виконання якоїсь місії в національних інтересах США, ми завжди будемо на першому місці, коли йдеться про нашу зброю".

12:45 Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовились про співробітництво у сфері безпеки та оборони, повідомив Зеленський за результатами зустрічі з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

"Для України це теж принципово важливо: терор ніде у світі не повинен брати гору. Захисту повинно бути достатньо всюди. Тому ми відкриті до спільної роботи, яка в стратегічній перспективі точно посилить наші народи та захист життя в наших державах."

12:10 Трамп натякнув, що США можуть відмовитись від захисту союзників по НАТО. За словами американського президента, коли він просив про допомогу, "НАТО просто не було поруч". Трамп зазначив, що це було "величезною помилкою" з боку європейців.

"Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на рік на НАТО, сотні, захищаючи їх, і ми завжди були б поруч з ними, але тепер, з огляду на їхні дії, я думаю, що нам не обов’язково це робити."

11:35 Країни G7 підтвердили готовність захищати Ормузьку протоку, але коли на Близькому Сході завершиться війна, пише Euronews.

11:00 Американський державний секретар Марко Рубіо назвав неправдивими слова Зеленського про те, що США готові надати Києву гарантії безпеки лише за умови виведення українських військ із Донбасу. За його словами, українському президенту "дуже чітко сказали, і він мав це зрозуміти, що гарантії безпеки надаються лише після закінчення війни".

"Що таке гарантія безпеки? Це війська, готові втрутитися і забезпечити безпеку. Якщо ви введете це зараз, це означатиме, що ви втручаєтеся у війну. Йому дуже чітко сказали, і він мав це зрозуміти, що гарантії безпеки надаються лише після закінчення війни. Але це не було пов’язано з тим, що він має віддати територію. Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда."

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 273 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 180 із них – "шахеди".

Основний напрямок удару – Одещина.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 252 ворожих БпЛА (92%).

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Після 07:00 ворог завдав повторних ударів безпілотниками по Одещині та інших регіонах на півночі та сході. Результати бойової роботи уточнюються.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1863 із 2013запущених по Україні БпЛА (разом – 93%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

345,7% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

140,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1260,7 % артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),

152,1% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

95,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі російські безпілотники атакували Полтавщину, внаслідок влучань у житловий будинок та промислові об’єкти одна людина загинула, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Зафіксовано влучання у житловий будинок та у промислові обʼєкти в Полтавському районі.

09:35 Минулої доби низка населених пунктів Херсонської області зазнала обстрілів з боку російських військ, пошкоджено житлові будинки й об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, сім людей поранені, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

09:30 Ранкова атака ворога на Кривий Ріг призвела до загибелі двох чоловіків і поранення ще двох осіб, постраждало промислове підприємство, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:25 Внаслідок ворожої атаки по цивільній інфраструктурі Одеси пошкоджено будівлю пологового будинку (влучання у дах), три заклади освіти та житлові будинки, дві людини загинули, постраждали 11 людей, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

09:20 Впродовж минулої доби Запорізька область зазнала масованих атак: ворог завдав 760 ударів по 44 населених пунктах області, внаслідок чого в Запорізькому районі одна людина загинула, ще двоє поранені, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення. Вчора противник здійснив 59 авіаційних ударів, скинувши 228 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8269 дронів-камікадзе та здійснив 3567 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 67 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Левадне, Підгаврилівка, Іванівка Дніпропетровської області; Цвіткове, Новоселівка, Долинка, Широке, Копані, Верхня Терса, Воздвижівка, Любицьке, Гірке, Гуляйпільське, Оріхів та Преображенка Запорізької області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, противник завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 89 обстрілів, з яких п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в напрямках населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Зибине, Мала Вовча, та Охрімівка. На Куп’янському напрямку агресор вісім разів атакував в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Глушківка, Новоплатонівка, Подоли, Новоосинове, Піщане. На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед неподалік Платонівки та в напрямку Рай-Олександрівки й Різниківки. На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник чотири рази атакував у бік населених пунктів Олександроград, Вербове, Калинівське. На Гуляйпільському напрямку відбулося 21 атака окупантів у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного. На Оріхівському напрямку минулої доби активних наступальних дій ворога не зафіксовано. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1300 осіб. Також ворог втратив чотири танки, 10 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, сім реактивних систем залпового вогню, 1501 безпілотний літальний апарат, 227 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, президент Росії Путін звернувся до провідних російських бізнесменів із проханням надати фінансову підтримку російському уряду, що свідчить про те, що Кремль, можливо, все більше потребує економічної допомоги і, ймовірно, висуває умови щодо націоналізації їхніх активів для фінансування воєнних дій.

• Повідомлення про прохання Путіна до провідних російських бізнесменів пожертвувати кошти російській державі загрожує порушити обіцянку, яку він дав російським олігархам щодо відмови від націоналізації їхніх активів одразу після приходу до влади.

• 27 березня Україна та Саудівська Аравія уклали угоду про співпрацю в галузі оборони.

• Вночі з 26 на 27 березня українські війська продовжили кампанію ударів на великі відстані по російській нафтовій інфраструктурі поблизу Балтійського моря, що стало четвертим ударом за п’ять днів по російській нафтовій інфраструктурі в Ленінградській області.

• 27 березня Латвія попередила, що Росія розпочала кампанію когнітивної війни, фальшиво звинувачуючи країни Балтії в тому, що вони дозволяють Україні завдавати ударів по Росії з території країн Балтії.

• Українські війська завдали ударів на великі відстані по російській оборонній промисловій базі. Російські війська запустили 102 безпілотники проти України.