1492-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 153 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 100 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни (85%).

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1799 із 1948 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

345,5% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

139,9% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1256,1 % артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),

151,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

95,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:40 Росіяни вночі атакували залізничну та портову інфраструктуру України, постраждалих немає, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У Кіровоградській області БПЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів, внаслідок чого пошкоджено декілька локомотивів.

На півдні України зафіксовано влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу.

09:35 Вночі росіяни масовано атакували Одещину ударними безпілотниками, пошкоджено портову, енергетичну та промислову інфраструктуру, одна людина постраждала, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:30 Росіяни завдали удару по портовій та енергетичній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області, внаслідок чого є пошкодження в Ізмаїлі та Вилківській громаді, повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

09:25 Ранком четверга під час атаки ворога дронами-шахедами в Кривому Розі пошкоджено об’єкт інфраструктури, жертв немає, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

09:20 У Харкові внаслідок ворожого удару пошкоджено один з ресторанів та близько десяти автомобілів, постраждала одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 231 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9414 дронів-камікадзе та здійснив 4184 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Великомихайлівка, Гаврилівка, Підгаврилівка, Коломийці, Новоселівка, Христофорівка. У Запорізькій області від авіаударів постраждали: Воздвижівка, Гуляйпільське, Єгорівка, Широке, Копані, Долинка, Верхня Терса, Кам’янка, Воскресенка, Барвінівка, Новосолошине, Любимівка, Веселянка та Новоолександрівка. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА та вісім районів зосередження живої сили та техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 89 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. Протягом доби зафіксовано три боєзіткнення. На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Стариці, Зибинового та Охрімівки. На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази атакував у бік Нової Кругляківки, Курилівки та Платонівки. На Лиманському напрямку противник атакував шість разів, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Дробишевого, Лиману, Діброви та в районі населеного пункту Копанки. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення, штурмуючи в районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка та в бік Іллінівки, Торецького. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове, Світле, Новосергіївка та в бік Нового Донбасу, Новоолександрівки, Гришиного, Шевченка. На Олександрівському напрямку противник атакував тричі в районах населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське. На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка та в бік Залізничного, Мирного. На Оріхівському напрямку ворог атакував в районі Приморського. На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії – в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1210 осіб. Також ворог втратив танк, чотири бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 2038 безпілотних літальних апаратів, 201 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Відомий російський військовий блогер опублікував розлогу критичну статтю щодо нездатності російських збройних сил здобути перемогу в Україні та закликав до серйозних реформ у сфері формування збройних сил та оборонної промисловості.

• Постійне наполягання президента Росії Путіна на тому, щоб російські війська підтримували тиск уздовж усієї лінії фронту, здійснюючи безперервне, хоч і повільне та виснажливе просування, несумісна з реформами, які російські збройні сили та оборонна промисловість повинні впровадити для досягнення рішучої перемоги на полі бою в Україні.

• Успішні українські контрнаступи на північному сході та півдні України в останні місяці частково провокують критику в російському інформаційному просторі.

• Нещодавно Кремль вжив жорстких заходів щодо іншого відомого прокремлівського блогера за те, що той виступив проти Путіна та його ведення війни.

• У ніч з 24 на 25 березня українські війська завдали удару по нафтовому терміналу «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області, що стало другим ударом за три дні по російських нафтових терміналах у Ленінградській області.

• У ніч з 24 на 25 березня українські війська також завдали удару по російському суднобудівному заводу в Ленінградській області, поціливши в корабель.

• Зусилля Кремля щодо закриття відкритого російського інтернету знижують ефективність російських систем оповіщення про повітряні напади в прикордонних регіонах.

• Російська влада, ймовірно, намагається пом’якшити негативну реакцію на нещодавнє обмеження доступу до Telegram та YouTube, обіцяючи дозволити рекламу на цих платформах до кінця 2026 року.

• Росія намагається збільшити кількість підготовлених операторів безпілотників та фахівців у 2026 році.

• Українські війська завдали ударів середньої дальності по російських військових об’єктах на окупованій території України. Російські війська запустили 147 безпілотників проти України.