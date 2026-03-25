Підтримка Трампа впала до антирекордних 36%.

Головна претензія до президента США – зростання цін на пальне на тлі війни з Іраном.

 

 

Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа впав за останні дні до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Про це свідчить свіже опитування громадської думки, проведене центром Ipsos для інформаційної агенції Reuters. Головна причина падіння рейтингу президента, за твердженням соціологів, – стрімке зростання цін на пальне та широке несхвалення війни, яку він розпочав проти Ірану.

 

Опитування, проведене цього тижня, засвідчило, що лише 36% американців схвалюють роботу Трампа, порівняно з 40 відсотками в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному лише тижнем раніше.  

 

Згідно з останнім опитуванням, близько 46% респондентів заявили, що війна в Ірані зробить США менш безпечними в довгостроковій перспективі. Лише 26% відповіли, що це зробить країну безпечнішою, а решта вважають, що це не матиме великого впливу в будь-якому випадку.

 

Думки американців про свого лідера значно погіршилися щодо його здібностей в управлінні економікою через зростання вартості життя, оскільки ціни на бензин стрімко зросли після того, як США та Ізраїль розпочали скоординовані удари по Ірану 28 лютого. Лише 25% респондентів схвалили дії Трампа щодо вартості життя. А це питання, нагадаємо, було в центрі його президентської виборчої кампанії 2024 року.

 

Лише 29% населення країни схвалюють економічне керівництво Трампа, що є нижчим за рейтинг схвалення економічної діяльності його попередника, демократа Джо Байдена. Саме занепокоєння виборців щодо економіки і, зокрема, зростання вартості життя було суттєвим чинником поразки демократичного кандидата Камали Гарріс на останніх президентських виборах. Трамп же під час виборчої кампанії обіцяв створити динамічну економіку.

 

Тепер, згідно з опитуванням, близько 63% американців вважають економіку США «слабкою» або «дуже слабкою». Серед них 40% республіканців, 66% незалежних та 84% демократів.

 

Загальний рейтинг схвалення Трампа становив 47% у перші дні його повернення в Білий дім, а з минулого літа він загалом тримався на рівні близько 40%. Нагадаємо, що під час першої каденції Трампа найнижчий показник його схвалення досягав 33%, а найнижчий показник Байдена – 35%.

25.03.2026

