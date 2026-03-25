1491-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки попередньої доби, а також через удари ворога по енергетичній інфраструктурі прифронтових і прикордонних з Росією регіонів – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Полтавській, Сумській та Одеській областях.

Найскладнішою наразі є ситуація на Чернігівщині. Там внаслідок кількох поспіль атак зазнало пошкоджень енергетичне обладнання, що зумовлює вимушене застосування погодинних відключень.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Станом на 9:30 його рівень був на 1,8% вищим, ніж в цей час вчора. Це пояснюється хмарною погодою у значній частині регіонів України, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,7%, вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок. Причина – відсутність погодинних відключень в усіх областях, крім Чернігівщини.

10:20 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, понад 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (82%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1778 із 1928 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

345,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

139,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1254,5 % артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

151,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

95,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:55 Білгород-Дністровська міська рада першою в Одеській області запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту, повідомив Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови.

09:50 Російські війська атакували населені пункти правобережної частини Херсонської області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА різних типів, внаслідок чого загинув чоловік, ще семеро поранені, повідомили в Національній поліції.

09:45 Російські війська завдали подвійного удару по пожежній частині в одному з населених пунктів прикордоння Шосткинського району Сумської області, зруйнована будівля, знищена пожежна техніка, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

09:40 Через російські атаки минулої доби на Одеську область загинула жінка, ще одна поранена, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:35 Вінниця та область опинилися під ударом 56 ворожих ударних дронів впродовж вчорашньої доби, повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Зафіксовано пошкодження у трьох громадах Вінниччини, у самій Вінниці – 5 влучань.

09:25 У Дніпропетровській області через російські атаки вчора постраждало 16 людей, зокрема 13 – у м. Дніпро, повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Лукашук.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 218 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9879 дронів–камікадзе та здійснив 4049 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Просяна, Орли, Покровське; Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Лісне, Оріхів, Широке у Запорізькій області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну важливу ціль російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаударів із застосуванням 10 КАБ. Протягом доби зафіксовано одну атаку противника. На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в напрямку Петропавлівки, Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки. На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи оборонців в районах населених пунктів Твердохлібове, Середнє та в напрямках населених пунктів Лиман, Дробишеве. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка, Пазено. На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався покращити своє становище, штурмуючи в районі Міньківки та в напрямку Малинівки, Виролюбівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 39 атак в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультине, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Покровськ, Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Новопідгородне, Новопавлівка, Білицьке, Шевченко. На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Тернове, Красногірське, Злагода та в напрямку Привілля. На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також ворог втратив шість танків, три бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 2459 безпілотних літальних апаратів, 23 крилаті ракети та 196 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• З вечора 23 березня до вечора 24 березня російські війська запустили проти України майже тисячу дронів і ракет у рамках тривалої серії ударів – це найбільша серія російських ударів по Україні за весь час війни.

• 24 березня вдень російські війська завдали удару по об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Львові.

• Російські удари 23–24 березня є значним поворотом у російській тактиці ударів, що дозволяє Росії загрожувати більшій кількості територій України протягом тривалішого часу та непропорційно впливати на цивільні райони.

• Україна суттєво зірвала частину ударного комплексу, знищивши наземну пускову установку гіперзвукової ракети «Циркон» під час її переміщення на вогневу позицію в Криму в ніч з 23 на 24 березня – складне завдання, яке свідчить про вдосконалення оперативного планування та розширення ударних можливостей України.

• Нещодавно Росія запустила супутники в рамках своїх зусиль щодо розробки російського аналога Starlink.

• Уночі з 22 на 23 березня українські удари зупинили роботу російського нафтового порту, призначеного для експорту.