Країни Перської затоки відмовили Трампа від ударів по енергетиці Ірану.

Президент США заявив, що надає Ірану п'ятиденну відстрочку щодо виконання  своїх погроз.

 

 

Країни Перської затоки, які є союзниками Сполучених Штатів, відмовили президента США Дональда Трампа від ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану. Про це повідомила інформаційна агенція Bloomberg з покликом на свої джерела.

 

За інформацією агенції, партнери США на Близькому Сході застерегли Трампа, що війна перетвориться на катастрофу, якщо погрози Вашінґтона про бомбардування іранських електростанцій буде реалізовано.

 

Саме після приватних телефонних перемовин близькосхідних союзників з Трампом господар Білого дому заявив, що надає Ірану п'ятиденну відстрочку щодо виконання  своїх погроз. Він розповів, що Вашінґтон і Тегеран «провели дуже хороші та продуктивні переговори», які, на його думку, можуть призвести до укладення угоди, що вирішить конфлікт. Хоча сам Іран заперечує факт переговорів зі США.

 

Bloomberg також пов'язує рішення Трампа відкласти удари по енергетичній інфраструктурі Ірану з бажанням «заспокоїти» ринки. Оголошене Трампом рішення одразу спричинило зниження цін на нафту.

 

Нагадаємо, що 21 березня Трамп висунув ультиматум Ірану з вимогою відкрити Ормузьку протоку протягом двох діб. «Якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку повністю і без загроз протягом 48 годин з цього моменту, США завдадуть удару і знищать різні електростанції цієї країни, починаючи з найбільшої!» – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Пост був опублікований о 00:44 за середньоєвропейським часом у неділю, 22 березня. Це означає, що Іран, згідно з Трамповим ультиматумом, мав би час до 00:44 24 березня (03:14 в Тегерані), щоб відкрити протоку.

 

24.03.2026

До теми

Поширити
© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.