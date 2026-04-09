Трамп звинуватив НАТО у зраді.

Генсек Рютте погодився, що деякі європейські союзники не пройшли випробування Іраном.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив європейських членів Альянсу в зраді, яка полягала в недостатній підтримці під час війни з Іраном. «НАТО не було поруч, коли ми його потребували, і його не буде, коли ми знову його потребуватимемо», - написав він капслоком у своїй соціальній мережі Truth Social після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Трампа вчергове пригрозив Ґренландією, яку він назвав «великим, погано керованим шматком льоду». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Дональд Трамп зустрівся з Марком Рютте в Білому домі в середу, восьмого квітня. Після перемовин Рютте дав інтерв’ю телеканалу CNN, де повідомив, що Трамп «явно розчарований» Альянсом.

«Він явно розчарований багатьма союзниками з НАТО, і я розумію його точку зору. Але це була дуже відверта, дуже відкрита дискусія, але також дискусія між двома добрими друзями», – сказав Рютте в програмі CNN The Lead with Jake Tapper.

Модератор Джейк Таппер запитав генсека НАТО, чи вважає він, що країни-члени провалилися під час випробування війною в Перській затоці, не виконавши своїх зобов’язань в рамках блоку. «Деякі – так, не виконали, але більшість європейських країн зробили те, що обіцяли». Він додав, що розуміє розчарування Трампа багатьма союзниками з Альянсу.

Але, за словами Рютте, «переважна більшість європейців» допомогли. Він уточнив, що йдеться про допомогу з логістикою, наданням своїх баз та відкритті свого повітряного простору. «Тому ситуація не така однозначна», – підсумував Рютте.

На запитання, чи став нині світ безпечнішим, ніж до війни США та Ізраїлю проти Ірану, Рютте відповів: «Абсолютно». Він додав, що члени НАТО не вважають операцію в Перській затоці незаконною. Більшість союзників, за твердженням генсека НАТО, визнає, що ліквідація ядерного потенціалу Тегерана була необхідною.