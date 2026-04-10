Ормузька протока все ще залишається заблокованою.

Трамп звинувачує Іран в порушенні умов перемир’я.

Понад 600 суден водотоннажністю понад 10 тисяч тонн, включно зі 325-ма танкерами, досі не можуть вийти з Ормузької протоки. Про це повідомляє еміратський журнал Gulf News з покликом на дані навігації в протоці.

За інформацією британського морського вебсайту Lloyd's List, за перші два дні дії угоди про припинення вогню між США та Іраном лише 12 суден пройшли через Ормузьку протоку. У лютому, до того, як Іран заблокував протоку, за даними Конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку, цим водним коридором щодня проходило понад 100 суден.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поскаржився на невиконання Іраном умов припинення вогню. «Іран дуже погано справляється – можна навіть сказати, безчесно – зі забезпеченням проходу нафти через Ормузьку протоку. Це не та угода, про яку ми домовлялися!», – написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Наразі незрозуміло, як зміниться доступ до протоки. Зараз судна повинні слідувати встановленими маршрутами та узгоджувати транзит з Тегераном. Іран також планує запровадити збори для суден, що проходять Ормузькою протокою.

Міжнародна морська організація (International Maritime Organization – ІМО) попередила, що спроби встановити умови або запровадити збори за транзит через протоку можуть порушити міжнародне право. Генеральний секретар ІМО Арсеніо Домінґес (Arsenio Dominguez) заявив, що здирання Іраном платні створить «небезпечний прецедент». «Ми не можемо допустити підходу, коли певна країна запроваджує окремий механізм, який не відповідає міжнародній практиці, і ми навіть не знаємо, чи гарантує це безпеку суден», – наголосив він.

Також і Трамп в іншому пості застеріг Іран від стягнення плати за прохід суден через Ормузьку протоку. «З'являються повідомлення, що Іран стягує плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку — краще це було б не так, а якщо це так, їм краще негайно це припинити», – написав він.

Аналітики попереджають, що навіть якщо маршрут буде повністю відкрито, усунення блокування може зайняти тижні. А це в будь-якому випадку негативно вплине на світову торгівлю та енергетичні ринки.