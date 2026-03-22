Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки.

Він пригрозив розбомбити іранські електростанції. Іран у відповідь пригрозив зруйнувати енергетичну інфраструктуру США та Ізраїлю.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив Ірану черговий ультиматум: протягом 48 годин розблокувати Ормузьку протоку, інакше пригрозив знищити енергетичні об'єкти країни. «Якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку повністю і без загроз протягом 48 годин з цього моменту, США завдадуть удару і знищать різні електростанції цієї країни, починаючи з найбільшої!» – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Пост був опублікований о 00:44 за середньоєвропейським часом у неділю, 22 березня. Це означає, що Іран, згідно з Трамповим ультиматумом, має час до 00:44 24 березня (03:14 в Тегерані), щоб відкрити протоку.

Іранська армія негайно відреагувала на погрози господаря Білого дому. «Якщо нафтова та енергетична інфраструктура Ірану зазнає нападу з боку ворога, всі енергетичні, ІТ- та опріснювальні об'єкти США та режиму в регіоні стануть мішенями», – йдеться в заяві оперативного командування КВІР, опублікованій іранським державним інформагентством Fars у ніч на 22 березня.

Приблизно за годину до ультиматуму Ірану Дональд Трамп відреагував на статтю під назвою «Трамп нарешті розглядає можливість виходу з Ірану. Але чи скористається він цим?» (Trump Is Finally Eyeing an Exit From Iran. But Will He Take It?) в газеті The New York Times. Автор тексту політичний аналітик Девід Сенґер стверджує, що американський президент досі не досяг багатьох своїх військових цілей в Ірані, проте війна принесла масу негативних наслідків як для Америка, так і для світу.

«Ні, я досяг, – заперечує Трамп в Truth Social, – і на кілька тижнів раніше, ніж планувалося! Їхнє керівництво знищено, їхній флот і ВПС розгромлені, у них немає абсолютно жодної оборони, і вони хочуть укласти угоду. А я – ні!» Трамп назвав аналітика NYT «нікчемним», а саму газету – «провальною».