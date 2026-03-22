Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки.

Він пригрозив розбомбити іранські електростанції. Іран у відповідь пригрозив зруйнувати енергетичну інфраструктуру США та Ізраїлю.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив Ірану черговий ультиматум: протягом 48 годин розблокувати Ормузьку протоку, інакше пригрозив знищити енергетичні об'єкти країни. «Якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку повністю і без загроз протягом 48 годин з цього моменту, США завдадуть удару і знищать різні електростанції цієї країни, починаючи з найбільшої!» – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

 

Пост був опублікований о 00:44 за середньоєвропейським часом у неділю, 22 березня. Це означає, що Іран, згідно з Трамповим ультиматумом, має час до 00:44 24 березня (03:14 в Тегерані), щоб відкрити протоку.

 

Іранська армія негайно відреагувала на погрози господаря Білого дому. «Якщо нафтова та енергетична інфраструктура Ірану зазнає нападу з боку ворога, всі енергетичні, ІТ- та опріснювальні об'єкти США та режиму в регіоні стануть мішенями», – йдеться в заяві оперативного командування КВІР, опублікованій іранським державним інформагентством Fars у ніч на 22 березня.

 

Приблизно за годину до ультиматуму Ірану Дональд Трамп відреагував на статтю під назвою «Трамп нарешті розглядає можливість виходу з Ірану. Але чи скористається він цим?» (Trump Is Finally Eyeing an Exit From Iran. But Will He Take It?) в газеті The New York Times. Автор тексту політичний аналітик Девід Сенґер стверджує, що американський президент досі не досяг багатьох своїх військових цілей в Ірані, проте війна принесла масу негативних наслідків як для Америка, так і для світу.

 

«Ні, я досяг, – заперечує Трамп в Truth Social, – і на кілька тижнів раніше, ніж планувалося! Їхнє керівництво знищено, їхній флот і ВПС розгромлені, у них немає абсолютно жодної оборони, і вони хочуть укласти угоду. А я – ні!» Трамп назвав аналітика NYT «нікчемним», а саму газету – «провальною».

 

22.03.2026

Час як ключ геополітики
Олександр ФІЛЬЦ
Саме в Україні, у зоні найбільшої напруги, сьогодні народжуються нові правила, які завтра можуть бути названі новим «міжнародним порядком».
19.03.26 | | Дискурси
Справжня втеча з Бригідок
Юрій Винничук
Фільмів на тему «втеча з тюрми» знято безліч. Більшість із них – літературні фантазії. А от ця втеча була насправді. 1939 року з Бригідок втекло троє оунівців
18.03.26 | | Дискурси
«Кассандра» Лесі Українки: книга Сивілли
Тамара Гундорова
В підґрунті «Кассандри» Лесі Українки – її персональна історія, але в ній подано загальнолюдський характер жінки-митця
17.03.26 | | Дискурси
Розрив
Майкл Мишкало
Іноді потрібен хтось, хто подивиться нам в очі і нагадає, що ми існуємо, ми живі, хто не скаже «мені не цікаво». Потрібні ті, кому ми не байдужі
17.03.26 | | Дискурси
Купи популізму
Юрко ТИМЧУК
Епоха, коли політики говорили те, що подобається електорату, поступово минає. Тепер потужні політики говорять те, що подобається їм. Огляд подій тижня в Україні.
17.03.26 | | Україна
Фільм PALYANYTSIA у Львові
20 березня у Львівському будинку офіцерів відбудеться безкоштовний показ документального фільму PALYANYTSIA — стрічки про Україну, війну та силу мистецтва, що народжується навіть у часи найбільших випробувань.
17.03.26 | | Штука
Дві тіні
Андрій Содомора
Над містом неба скло –                  в камінному обрамленні. Зі скла на камінь той –                   сльозина за сльозиною: Людина й нині тут шукає за людиною...  
16.03.26 | | Дискурси
Караванська: Любов і Воїни
Галина Гузьо
Відома українська дизайнерка Оксана Караванська представила у Львові, на щойно відреставрованій локації старого трамвайного депо LEM Station, перформенс-дефіле «Любов — це талісман» (Воїнам української армії присвячується)».
16.03.26 | | Штука

