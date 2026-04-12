Мирні американо-іранські перемовини провалилися.

Сторони не змогли домовитися, зокрема, щодо ядерної програми Ірану й Ормузької протоки.

 

 

Мирні перемовини між Сполученими Штатами та Іраном, які проходили в пакистанській столиці Ісламабаді понад 21 годину, завершилися фіаско. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолював американську делегацію, заявив журналістам, що американська делегація покидає Ісламабад, так і не домігшись мирної угоди.

 

«Ми мали низку змістовних дискусій з іранцями – це хороша новина. Погана новина в тому, що ми не досягли угоди, і я думаю, що це погана новина для Ірану набагато більшою мірою, ніж для Сполучених Штатів Америки. Ми просто не змогли дійти ситуації, коли іранці прийняли б наші умови», – сказав Венс.

 

Він наголосив, що питання про ядерну зброю було ключовим на переговорах. «Нам потрібне недвозначне зобов'язання, що вони не прагнуть створення ядерної зброї – і в довгостроковій перспективі теж. Ми цього поки що не побачили», – зазначив віцепрезидент США.

 

Другим каменем спотикання стало питання контролю над Ормузькою протокою. Тегеран наполягає на власному контролі над протокою і праві стягувати плату зі суден, що проходять по ній. Іранська сторона відкидає пропозицію США щодо спільного контролю над протокою.

 

Іранське державне телебачення повідомило, що делегація Тегерана вела переговори «невпинно та інтенсивно», обстоюючи «національні інтереси іранського народу», проте «неприйнятні вимоги» американської сторони, за версією Тегерана, заблокували будь-який поступ. «У нас добрі наміри, але немає довіри. Наш досвід переговорів з американцями завжди закінчувався провалом та невиконаними обіцянками», – заявив голова пакистанської делегації, спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф.

 

Ісламабад, своєю чергою, заявив, що продовжить посередництво у діалозі США та Ірану. «Ми сподіваємося, що обидві сторони продовжать діяти в позитивному ключі для досягнення міцного миру. Вкрай важливо, щоб усі сторони виконували свої зобов'язання щодо припинення вогню», – йдеться у повідомленні МЗС Пакистану. Чи відбудеться наступний раунд переговорів, поки що незрозуміло.

 

12.04.2026

