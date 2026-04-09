Виторг Росії від експорту нафти наблизився до максимальних значень з 2022 року.

Цьому посприяла війна в Перській затоці і перекриття Ормузької протоки.

Росія за останні дні отримала від експорту нафти більше, ніж будь-коли з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україні 24 лютого 2022 року. Як повідомила інформаційна аґенція Bloomberg, прибутки Росії зростають завдяки різкому стрибку цін на нафту та збільшенню обсягів поставок російського енергоносія.

Наприклад, з 29 березня до п’ятого квітня обсяг експорту нафти з Росії зріс до 2,02 мільярда доларів на тиждень – це максимальний показник з червня 2022 року. Більше Росія виторговувала за експорт нафти лише на початку повномасштабної російсько-української війни.

Війна на Близькому Сході призвела до зростання світових нафтових цін до багаторічних максимумів і посилила попит на російську нафту після того, як Іран фактично закрив Ормузьку протоку для судноплавства. Ціна російської нафти марки Urals станом на друге квітня становила 116 доларів за барель, що стало максимальним значенням за 13 років.

«Однак через удари України по нафтових об'єктах Росії та двотижневе перемир'я між США та Іраном, що призвело до подешевшання нафти, військова скарбниця Кремля не може повною мірою скористатися перевагами високих цін», – зазначає Bloomberg.