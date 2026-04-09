Виторг Росії від експорту нафти наблизився до максимальних значень з 2022 року.

Цьому посприяла війна в Перській затоці і перекриття Ормузької протоки.

 

 

Росія за останні дні отримала від експорту нафти більше, ніж будь-коли з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україні 24 лютого 2022 року. Як повідомила інформаційна аґенція Bloomberg, прибутки Росії зростають завдяки різкому стрибку цін на нафту та збільшенню обсягів поставок російського енергоносія.

 

Наприклад, з 29 березня до п’ятого квітня обсяг експорту нафти з Росії зріс до 2,02 мільярда доларів на тиждень – це максимальний показник з червня 2022 року. Більше Росія виторговувала за експорт нафти лише на початку повномасштабної російсько-української війни.

 

Війна на Близькому Сході призвела до зростання світових нафтових цін до багаторічних максимумів і посилила попит на російську нафту після того, як Іран фактично закрив Ормузьку протоку для судноплавства. Ціна російської нафти марки Urals станом на друге квітня становила 116 доларів за барель, що стало максимальним значенням за 13 років.

 

«Однак через удари України по нафтових об'єктах Росії та двотижневе перемир'я між США та Іраном, що призвело до подешевшання нафти, військова скарбниця Кремля не може повною мірою скористатися перевагами високих цін», – зазначає Bloomberg.

09.04.2026

«За межею» у ZAG Studio
Назва виставки апелює до досвіду переходу – тієї межі, де митець стає воїном, а згодом намагається повернутися до творчості. Експозиція об'єднує роботи митців, які свого часу поставили мистецтво на паузу, залишивши майстерні заради війни.
08.04.26 | | Штука
«Ніжно поховані» Насті Щербань  
Ми можемо впізнати жести вшанування — прикраси, квіти, супровідні предмети — але не можемо з упевненістю сказати, ким була людина, для якої вони призначалися. Ці об’єкти одночасно відкривають і приховують.
06.04.26 | | Штука
Виставка Романа Яціва «Виднокрай»
Назва виставки є поетичною метафорою, що відображає чуттєву настанову автора щодо національного культурного ландшафту, семантики та фольклорних символів, які є основою етнічної традиції.
05.04.26 | | Штука
Портрет війни
Віталій Портников
Як виявилося, «Герніка» нікого не може вберегти і є радше ілюстрацією, ніж попередженням. Але те, що завжди були люди, здатні осягнути всю глибину людського відчаю, дає надію
05.04.26 | | Дискурси
Око і дух: таємні шифри буття у дзеркалі живопису
Олег Яськів
Міждисциплінарні роздуми науковців про Бога і Красу в науці (довкола праці Моріса Мерло Понті «Око і дух») у Центрі Шептицького УКУ
04.04.26 | | Дискурси
Загоїти рани
Олеся Ісаюк
Беручись вивчати Росію, ми, по суті, чинимо коперніканський переворот у власних мізках, принципово змінюючи дотогочасний модус операнді.
04.04.26 | | Україна
Біжи, Альберіху, біжи!
Аделіна Єфіменко
«Золото Рейну» на Зальцбурзькому Пасхальному фестивалі: як переконливо пов’язати мітологічну дію «Персня Нібелунга», що завершується полум’ям над Вальгалою у «Сутінках богів», з картинами сучасних і майбутніх катастроф?
04.04.26 | | Штука
Ангел і Осел. З віршами про вогонь і воду
Василь МАХНО
У переддень Каяфа сповістив Пилата про бунтівника, але префект поставився до цього скептично... Уривок з нового роману
04.04.26 | | Дискурси

