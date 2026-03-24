1490-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни завдавли комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Курська обл. РФ, ТОТ Донецької обл.);

- 18 крилатих ракет Х-101 (район пуску – із повітряного простору над Каспійським морем);

- 5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Брянська обл. РФ);

- 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69/31 (район пуску – Курська обл. РФ, ТОТ Донецької обл.);

- 392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотників інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ рф, Гвардійське, ТОТ АР Крим, близько 250 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

- 18 крилатих ракет Х-101 (100%);

- 5 крилатих ракет Іскандер-К (100%);

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (50%);

- 365 ворожих БпЛА різних типів (93%).

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 10 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1244 із 1372 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

345,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

139,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1252,9% артилерійських систем (з них 6,1% за минулий тиждень),

151,1% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

95,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:45 Росіяни зранку обстріляли з РСЗВ Центральний район Херсона, є загиблий та постраждалі, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. Внаслідок прямого влучання знищено щонайменше два приватні будинки та гараж, а також пошкоджено оселі у цілому кварталі.

09:40 Російські війська вночі здійснили масовану атаку Запоріжжя: спочатку – 6 ударних безпілотників, потім 5 балістичних ракет, одна людина загинула та дев'ять постраждали, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Загалом російські війська за добу здійснили 820 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.

09:35 Російські війська атакували дронами маршрутку, яка рухалась у напрямку Піщанського старостату Сумської громади, постраждав водій, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

09:30 Близько 05:20 зафіксовано пряме влучання в електропотяг сполученням Слатине-Харків, є загиблий пасажир та постраждалі, повідомили в Харківській облпрокуратурі.

09:25 Російські війська понад двадцять разів атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, є постраждала, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

09:20 Росіяни вночі атакували Полтаву, зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю, повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич. Внаслідок атаки двоє людей загинули, 11 травмовані.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, а також 75 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9027 дронів-камікадзе та здійснив 3727 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бачівськ Сумської області; Просяна, Олексіївка, Іванівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Верхня Терса, Воздвижівська, Бабаші, Данилівка, Заливне, Гуляйпільське, Оріхів, Долинка та Омельник Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосереджження особового складу, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень, противник здійснив 85 обстрілів, з яких три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та Охрімівка. На Куп’янському напрямку агресор шість разів атакував поблизу населених пунктів Петропавлівка, Борівська Андріївка, Новоплатонівка та Богуславка. На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Лиману, Діброви та Дробишевого. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Рай-Олександрівка, Платонівка та Різниківка. На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Клебан-Бика, Софіївки, Іванопілля та в бік Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Покровськ, Філія, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новоолександрівка й Світле. На Олександрівському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Степове, Новогригорівка, Красногірське та Злагода. На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного. На Оріхівському напрямку минулої доби активних наступальних дій ворога не зафіксовано. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку поблизу острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 890 осіб. Також ворог втратив шість танків, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 1023 безпілотні літальні апарати, 180 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що протягом останнього тижня російські війська посилили наземні атаки на всьому театрі воєнних дій, що відповідає оцінці ISW про те, що російські війська розпочали свою весняно-літню наступальну операцію 2026 року.

• Кремль продовжує намагатися приховати та заперечувати економічні наслідки своєї дорогої війни в Україні, водночас хоче скористатися нинішніми високими цінами на енергоносії.

• Війна на Близькому Сході, ймовірно, ускладнює здатність Росії розв'язати свої проблеми з ліквідністю, пов’язані з її нестабільними військовими витратами.

• Росія звертається до приватних військових компаній для захисту критичної інфраструктури Росії від ударів українських безпілотників.

• 22 березня делегації США та України провели черговий раунд двосторонніх зустрічей у Маямі, штат Флорида.

• Росія продовжує вживати заходів для розширення своїх постійних військових баз у Білорусі, зокрема для посилення ударів російських безпілотників великої дальності по Україні.

• Українські війська завдали ударів по військових об’єктах та нафтовій інфраструктурі в Росії.