1489-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:30 Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто просив російського міністра закордонних справ Сергєя Лаврова допомогти партії Фіцо виграти вибори у Словаччині, повідомив опозиційний угорський журналіст Саболч Пані з посиланням на стенограму розмови Сійярто з Лавровим в лютому 2020 року.

17:55 Німеччина профінансує 15 000 дронів-перехоплювачів STRILA українського виробництва підрозділам Національної гвардії України, повідомили в посольстві Німеччини в Україні.

17:20 Експертній групі ЄС досі не надали доступ до нафтопроводу "Дружба", пише Суспільне з посиланням на джерела.

16:45 США розглядають можливість запрошення Лукашенка на зустріч із Трампом у Білому домі або в його резиденції в Мар-а-Лаго, прагнучи дипломатичного потепління у відносинах із Білоруссю, пише Financial Times з посиланням на заяву спеціального посланця президента США в Білорусі Джона Коула.

16:10 Європейський Союз обмежив потік конфіденційних матеріалів до Угорщини через побоювання, що Будапешт передає Росії делікатну інформацію про перебіг справ, пише Politico з посиланням на джерела.

15:35 У 2025 році Росія викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

15:00 Сили оборони України уразили нафтотермінал у порту Приморськ у Ленінградській області РФ, а також нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі, повідомили в Генштабі ЗСУ.

14:25 Делегації США та України обговорили гарантії безпеки та гуманітарний компонент завершення війни, заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф.

"Конструктивні переговори продовжили вчорашній прогрес і зосередилися на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні."

13:50 Трамп заявив, що за останні два дні США та Тегеран провели "дуже вдалі та продуктивні" перемовини щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході. У звʼязку з цим американський президент доручив Пентагону відтермінувати на п'ять днів удари по енергетичній інфраструктурі країни.

13:15 За попередніми результатами парламентських виборів у Словенії жодна партія не здобула необхідної кількості голосів для формування більшості в уряді, пише STA. Згідно з попередніми даними після підрахунку 99,85% голосів, "Рух Свобода" прем'єр-міністра Роберта Голоба лідирує на виборах, отримавши 28,62% голосів; водночас "Словенська демократична партія" на чолі з колишнім прем’єром Янезом Яншою отримала 27,95% голосів.

12:40 Рада Безпеки ООН збереться 23 березня на запит української делегації для обговорення російського ракетного терору проти України.

12:05 У Флориді завершився черговий етап переговорів з американською стороною, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. Українська делегація під час зустрічей зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення українських громадян. За його словами, під час зустрічей вдалося досягти прогресу в узгодженні позицій та звузити коло розв'язаних питань.

11:30 Заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо заявив, що військові Куби готуються до "можливої військової агресії" з боку США. За його словами, керівництво країни не може "бути наївними" та нехтувати загрозою збройного конфлікту, особливо зважаючи на "те, що відбувається у всьому світі".

10:55 На фронті у Харківській області фіксують спроби військ РФ просунутися вперед, повідомив Зеленський.

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 251 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 150 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 234 російські БпЛА (93%).

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1033 із 1158 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

345,2% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

139,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1251,8% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

151,0% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

95,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 У Бучі зафіксовано два вибухи біля багатоповерхівки, поранено двох правоохоронців, повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник:

"Сьогодні вранці у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок вибуху пошкоджено скління вікон у будинку. Згодом поруч стався ще один вибух невідомого пристрою. У результаті двоє правоохоронців отримали поранення".

09:40 Росіяни вночі двічі атакували Кривий Ріг, інфраструктуру міста, двоє людей поранені, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:30 В Одеській області цивільна та портова інфраструктура знову зазнали масованої атаки російських дронів: під ударами були житлові будинки в передмісті Одеси й об’єкти порту, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:25 Вночі росіяни атакували Кіровоградщину, у Знам’янці постраждало двоє людей, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9266 дронів–камікадзе та здійснив 3811 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 57 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Великомихайлівка, Коломійці; на Запоріжжі: Світла Долина, Київське, Воздвижівка, Новоселівка, Копані, Гуляйпільське, Долинка, Верхня Терса, Терсянка, Острівське, Комишуваха, Криничне, та Волфине на Сумщині. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 5 - із застосуванням РСЗВ. Завдав два авіаудари із застосуванням п’яти КАБ. Протягом доби зафіксовано одну атаку противника. На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у бік Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки і Ківшарівки. На Лиманському напрямку противник атакував чотири рази, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в сторону Шийківки, Діброви та в районі населених пунктів Середнє, Ставки. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у бік Закітного, Різниківки, Пазено та Платонівки. На Краматорському напрямку противник тричі намагався покращити своє становище, штурмуючи в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів в районах населених пунктів Тернове, Новогригорівка, Красногірське та в бік Єгорівки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке, Мирне, Оленокостянтинівка, Варварівка, Залізничне та Староукраїнка. На Оріхівському напрямку ворог намагався покращити своє становище, атакуючи один раз в бік Лук’янівського. На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував в районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 970 осіб. Також ворог втратив танк, п’ять бойових броньованих машин, 24 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 1999 безпілотних літальних апаратів та 136 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Високопоставлений український військовий чиновник прогнозує, що 1 квітня Росія почне застосовувати мобілізованих військовослужбовців на полі бою в Україні.

• Українські контрнаступи на півдні України продовжують чинити оперативний та стратегічний вплив на російські війська напередодні весняно-літнього наступу 2026 року.

• Ймовірно, білоруські повітряні кулі нещодавно приземлилися в Польщі, можливо, в рамках триваючого використання Росією Білорусі в рамках операції «Фаза нуль», що створює передумови для потенційної майбутньої війни з НАТО.

• Українські війська завдали удару по військових об’єктах та нафтовій інфраструктурі в Росії. Російські війська запустили 139 безпілотників проти України.