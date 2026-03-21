1487-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 90 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 148 ворожих БпЛА (96%).

Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 956 із 1076 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

345,0% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

139,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1250,0% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),

150,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

95,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Вчора противник завдав 82 авіаційні удари, скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8107 дронів-камікадзе та здійснив 3777 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 83 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Есмань Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Криничне, Гірке, Копані, Трудове, Новоукраїнка, Зірниця, Воздвижівська, Заливне, Чарівне, Гуляйпільське, Долинка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили та 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили 7 ворожих штурмів, противник завдав 7 авіаударів із застосуванням 17 авіабомб, здійснив 108 обстрілів, з яких 16 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця. На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка. На Лиманському напрямку противник атакував один раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки. На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія та Біляківка. На Олександрівському напрямку противник атакував тричі, в районах Тернового, Красногірського та Калинівського. На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого, Староукраїнки, Варварівки та Лугівського. На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом у районі Степногірська. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1240 осіб. Також ворог втратив один танк, 8 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, один вертоліт, 1781 безпілотний літальний апарат, 144 одиниці автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська все частіше проводять механізовані атаки на лінії фронту, ймовірно, в рамках посиленої підготовки до наступу навесні-влітку 2026 року.

• Україна, як і раніше, прагне провести безпечні, вільні та чесні вибори, але Кремль відмовляється дотримуватися перемир’я, необхідного для їх проведення.

• Кремль намагається використати обмін розвідданими з Іраном як козир у переговорах на користь своєї війни проти України.

• 20 березня французька та британська влала затримали в Середземному морі нафтовий танкер російського «тіньового флоту».

• Президент Білорусі Лукашенко підкреслив співпрацю Білорусі з Росією та Іраном під час обговорення можливих економічних угод зі Сполученими Штатами.

• 20 березня Центральний банк Росії знизив свою ключову процентну ставку з 15,5% до 15% – це вже сьоме зниження ставок Центральним банком Росії з червня 2025 року.

• Російські війська запустили 156 безпілотників проти України, зокрема проти Харкова і Миколаївської, Полтавської та Чернігівської областей.