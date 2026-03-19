1486-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Близько 65% американців вважають, що президент США Дональд Трамп віддасть наказ про введення військ в Іран для проведення наземних операцій, проти цього виступають 55% американців, але тільки 21% республіканців – однак лише 14% республіканців схвалюють великомасштабну операцію, свідчить опитування Reuters/Ipsos

11:05 Внаслідок дронових та артилерійських ударів на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській і Донецькій областях, повідомили в Укренерго.

Через наслідки попередніх масованих російських атак – в усіх регіонах України з 08:00 до кінця доби сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. Також наразі у частині регіонів, а у вечірні години – на всій території України до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 2,3% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причина – ясна погодна на значній території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 156 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожих БпЛА (85%).

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1210 із 1352 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

345,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

139,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1248,8% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

150,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

95,2% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:40 Внаслідок нічної атаки росіян ударними безпілотниками по Одещині пошкоджено два цивільних комерційних судна під прапорами Палау та Барбадос, які були пришвартовані біля причалів та завантажені зерном, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, постраждало двоє людей. На території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання.

09:35 Російські війська за добу завдали 864 удари по 40 населених пунктах Запорізької області, в Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районі три людини загинули і ще чотири постраждали, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:30 Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія спільно оголосили про готовність зробити "свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

09:25 Влучання російського безпілотника зафіксоване у Шевченківському районі Харкова, даних щодо постраждалих немає, повідомив міський голова Ігор Терехов.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. Вчора противник завдав 92 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував для уражень 8273 дрони-камікадзе та здійснив 3844 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Просяна, Коломійці, Писанці, Олександрівка; у Запорізькій області: Гуляйпільське, Копані, Терсянка, Мирне, Верхня Терса, Воздвижівка, Єгорівка, Веселянка, Малокатеринівка, Юрківка, Степногірське. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки і ще один важливий об’єкт ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 14 - із застосуванням РСЗВ. Завдав 6 авіаударів із застосуванням 20 КАБ. Протягом доби зафіксовано два боєзіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 19 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибине, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше. На Куп’янському напрямку ворог 11 разів атакував у бік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки та Куп’янська. На Лиманському напрямку противник атакував 18 разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви, Твердохлібового та населеного пункту Коровій Яр. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Діброви, Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки. На Краматорському напрямку противник двічі намагався покращити своє становище, штурмуючи в районі Малинівки та в бік Костянтинівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка та Степанівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне та Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник атакував дев’ять разів у бік Січневого, Соснівки, Красногірського та Злагоди. На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік населених пунктів Зелене, Залізничне, Добропілля, Мирне, в районах Солодкого та Оленокостянтинівки. На Оріхівському напрямку ворог намагався покращити своє становище, атакуючи в бік Степового. На Придніпровському напрямку противник штурмові дії не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб. Також ворог втратив три танки, 21 бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 1480 безпілотних літальних апаратів, 245 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• З початку 2026 року Україна ставить перед Росією дедалі складніші завдання на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях.

• Нещодавні успіхи України в напрямку Олександрівки та незмінна ефективність оборонних ліній України у стримуванні російського наступу змусили російське військове командування стикнутися з суперечливими тактичними та оперативними дилемами на полі бою.

• Суперечливі дилеми, які Україна поставила перед російським військовим командуванням, ймовірно, зірвали російські приготування до наступу навесні-влітку 2026 року.

• Міністерство оборони Росії, ймовірно, офіційно затвердило деякі підрозділи російського бойового армійського резерву (БАРС).

• За повідомленнями, танкери, що перевозять російську нафту, прямують до Куби, порушуючи ембарго США.

• За повідомленнями, кремлівські чиновники розглядають можливість використання військових засобів для супроводу російських суден.

• За повідомленнями, російський федеральний цензор «Роскомнадзор» намагається заблокувати всі ресурси з чорного списку в російському інтернеті, оскільки російська влада намагається поступово обмежувати доступ до Telegram.

• Рішення США скасувати санкції проти Білорусі, ймовірно, безпосередньо сприятиме економіці Росії, а отже, і її військовим зусиллям.

• 18 березня російський винищувач Су-30 ненадовго порушив повітряний простір Естонії.

• Російські війська запустили 133 безпілотники проти України, зокрема в Чернігівській, Волинській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях.