Кубинські прикордонники обстріляли американський катер.

Четверо осіб, які перебували на облавку катера, загинули.

Кубинські прикордонники відкрили вогонь по швидкісному катеру, який заплив у територіальні води країни з боку Сполучених Штатів. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на заяву міністерства внутрішніх справ Куби. Внаслідок інциденту, який стався в середу, 24 лютого, загинули четверо людей, які перебували на облавку катера, і ще шестеро поранені. Також був поранений один прикордонник.

За твердженням кубинської влади, зареєстрований у штаті Флорида катер увійшов у кубинські територіальні води біля острова Фальконес-Кей у кубинській провінції Вілья-Клара. Коли кубинські прикордонники наблизилися до судна для його ідентифікації, то, за їхнім твердженням, люди, які перебували на катері, відкрили вогонь. Прикордонники, своєю чергою, відкрили вогонь у відповідь.

Офіційна Гавана запевняє, що екіпаж катера, який кубинським прикордонникам вдалося затримати, мав «терористичні наміри». «На облавку перебували десять осіб. Вони прибули зі Сполучених Штатів, одягнені в камуфляж та озброєні штурмовими гвинтівками, пістолетами, саморобною вибухівкою, балістичними жилетами та телескопічними прицілами. За попередніми заявами затриманих, вони мали намір здійснити інфільтрацію з терористичною метою», – йдеться в заяві.

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи інцидент, запевнив журналістів, що це не була операція уряду США і що жодні представники американської влади не були до цього залучені. Він заявив, що Вашінґтон проведе власну перевірку інциденту і зробить відповідні висновки.

«У нас буде власна інформація з цього приводу, ми з'ясуємо, що саме сталося, і тут могло статися кілька речей. Досить сказати, що дуже незвично бачити такі перестрілки у відкритому морі», – процитувала Рубіо інформаційна агенція Reuters.