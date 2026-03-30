США пропустили російський нафтовий танкер до Куби.

Експерти говорять про зміну американської політики блокади острова.

 

 

Берегова охорона США не стала перехоплювати російський танкер «Анатолий Колодкин», який везе на Кубу 730 тисяч барелів нафти. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У ніч на понеділок, 30 березня, судно вже зафіксували біля східного краю острова. 31 березня танкер, скоріш за все, пришвартується в кубинському порту Матанас.

 

Поруч з Кубою перебувають два патрульні катери Берегової охорони США. 29 березня газета The New York Times повідомила, що ці кораблі не отримали наказу перехопити російський нафтовий танкер, незважаючи на фактичну блокаду острова, оголошену раніше американським президентом Дональдом Трампом.

 

У зв’язку з цим експерти заговорили про зміну американської політики щодо Гавани. Сам Трамп у неділю, 29 березня сказав журналістам, що «не має проблем» з тим, що «якась країна хоче надіслати зараз деяку кількість нафти на Кубу, незалежно від того, Росія це чи ні». «Ми не проти, якщо хтось отримає таке постачання, тому що їм (кубинцям – ред.) потрібно... вони мають виживати», – додав глава Білого дому.

 

Експерти з енергетичних питань зазначили в коментарях для газети The New York Times, що прибуття російського нафтотанкера забезпечить Кубу запасом палива як мінімум на кілька тижнів.

 

Нагадаємо, що США влаштували Кубі енергетичну блокаду після повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро третього січня. Трамп пригрозив запровадити жорсткі тарифи для будь-якої країни, яка постачатиме нафту на Кубу. В результаті, за словами кубинського президента Міґеля Діаса-Канеля, Куба вже три місяці не могла імпортувати нафту, що спричинило гостру енергетичну кризу в країні.

30.03.2026

Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
