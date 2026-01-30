Трамп оголосив надзвичайний стан у США через «кубинську загрозу».

Він пригрозив країнам, які постачають нафту Кубі, підвищенням митних тарифів.

 

 

У Сполучених Штатах запроваджено режим надзвичайного стану через «загрозу національній безпеці» з боку Куби. Відповідний указ підписав американський президент Дональд Трамп. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Вважаю, що ситуація з Кубою є незвичайною та надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів (…) і сьогодні оголошую національний надзвичайний стан у зв'язку з цією загрозою», – йдеться в тексті указу Трампа, опублікованого Білим домом у четвер, 29 січня.

 

За словами Трампа, кубинський режим співпрацює з «численними ворожими країнами», серед яких названі Росія, Китай та Іран, а також «транснаціональними терористичними угрупованнями та зловмисними суб'єктами, вороже налаштованими щодо Сполучених Штатів».

 

«Щоб впоратися з надзвичайним станом у країні, оголошеним у цьому наказі, я вважаю за необхідне і доцільне встановити тарифну систему», – наголошується в указі. Пропонується стягувати додаткове адвалорне мито (вид митного збору, що нараховується у відсотках від митної вартості товарів – ред.) з імпорту товарів, які є продукцією іноземної держави, яка прямо чи опосередковано продає або іншим чином поставляє нафту на Кубу.

 

У наказі Міністерству торгівлі США доручено визначити країни, які можуть постачати Кубі нафту. Вищі посадові особи адміністрації мають визначити, який додатковий тариф слід запровадити.

 

«Якщо уряд Куби або іншої іноземної держави, на яку поширюється дія цього наказу, зробить значні кроки для вирішення проблеми надзвичайного стану в країні, оголошеного відповідно до цього указу, і достатньо підтримає Сполучені Штати в питаннях національної безпеки і зовнішньої політики, я можу змінити цей указ», – наголошується в документі.

 

Кубинські державні ЗМІ невдовзі після заяви Трампа відреагували, попередивши, що цей указ загрожує паралізувати виробництво електроенергії, сільськогосподарське виробництво, водопостачання та медичне обслуговування на острові, який вже потерпає від нищівної економічної кризи.

 

«Яка мета? Геноцид кубинського народу. Уряд США задушить усі сфери життя», – заявив речник уряд Куби.

30.01.2026

