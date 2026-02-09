На Кубі закінчилося авіаційне пальне.

Це пов’язано з нафтовою блокадою, запровадженою проти Куби Дональдом Трампом.

 

 

Влада Куби у понеділок, дев’ятого лютого, попередила іноземні авіакомпанії, що вони не зможуть заправляти свої літаки на місцевих летовищах через брак пального. Про це повідомила інформаційна аґенція EFE.

 

Брак авіаційного пального виник через нафтову блокаду, запроваджену проти Куби Сполученими Штатами наприкінці січня. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити додаткові мита щодо країн, які постачають нафту на Кубу.

 

Окрім того, Гавана втратила енергетичну підтримки Венесуели. Це сталося після того, як американські спецпризначенці на початку січня захопили диктатора Ніколаса Мадуро в його резиденції разом з дружиною. Високопоставлене венесуельське подружжя було доставлене до Нью-Йорку для судового процесу.

 

За повідомленням російських ЗМІ, дефіцит пального на Кубі болісно вдарить по авіакомпаніях з РФ. На Кубу, серед інших, літають російські авіакомпанії «Аэрофлот», «Россия» та Nordwind Airlines.

 

Telegram-канал Mash повідомив з покликом на пасажирів, які прямувала на Кубу, що рейс авіакомпанії, «Россия» з Москви до Гавани було скасовано в останній момент. Командир літака оголосив, що у кубинському аеропорту немає палива для заправки.

 

Наразі, як повідомляє EFE, Куба здатна самостійно забезпечувати лише третину своїх потреб у вуглеводнях. Історично острів залежав від імпорту з Росії, Мексики та Венесуели, які зупинили свої поставки через страх американських санкцій. Уряд в Гавані оголосив надзвичайну ситуацію в енергетичній галузі. План передбачає призупинення продажу дизельного палива та обмеження на державні послуги.

09.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Європейська армія – викинути НАТО у вікно?
Максим МУЛЯР
Чи спроможеться Європа створити власну об’єднану армію? А навіщо? Адже є НАТО. А ще є ЗСУ, яка може виконувати функції «європейської армії» за належного фінансування від Євроунії.  
06.02.26 | | У світі
Навіщо нам Барвінський сьогодні?
Віоліна Петриченко
Вітальня Барвінського — спроба відтворити атмосферу культурного середовища, у якому музика, історія і пам’ять пов’язані між собою. За рік цей простір сформував особливу публіку. Наступна зустріч 20 лютого.
06.02.26 | | Штука
Ще треті півні не…
Тарас Прохасько
Але. Коли дитина лягає спати. Коли настає ніч. На самоті. У темряві. Навпомацки. Аби нікого не розбудити. Беру у руки різні забавки, оживляючи їх для себе...
05.02.26 | | Дискурси
Всі письменники брехуни
Юрій Винничук
Свята правда: письменникам притаманно брехати, а потім починати вірити у власні побрехеньки...
04.02.26 | | Дискурси
Творити в осерді травми
7 лютого у Mercury Art Center відкриють виставковий проєкт «У ядрі». Твори 26 сучасних українських митців і мисткинь, виконані в різних медіа,досліджують травму як невід’ємну частину сучасного існування.
03.02.26 | | Штука
«Нові люди»
Майкл Мишкало
Очевидно, не всі – але повернуться, і всі ці прогнози про демографічний апокаліпсис так і залишаться тільки черговим прогнозом, не більш ніж перебільшенням
03.02.26 | | Дискурси
Оксюморон непокаяного зла
Тарас Возняк
Світ знову між оксюмороном гуманітарної тотальності та Безоднею Жахливого. Ми маємо про це думати і працювати на Перемогу.
03.02.26 | | Дискурси
Час симулякрів
Юрко ТИМЧУК
З кепських оригіналів робляться паскудні копії зі сподіванням, що колись якось так карта ляже і двійник перевершить першоджерело. Огляд подій тижня в Україні.
03.02.26 | | Україна

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.