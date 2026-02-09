На Кубі закінчилося авіаційне пальне.

Це пов’язано з нафтовою блокадою, запровадженою проти Куби Дональдом Трампом.

Влада Куби у понеділок, дев’ятого лютого, попередила іноземні авіакомпанії, що вони не зможуть заправляти свої літаки на місцевих летовищах через брак пального. Про це повідомила інформаційна аґенція EFE.

Брак авіаційного пального виник через нафтову блокаду, запроваджену проти Куби Сполученими Штатами наприкінці січня. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити додаткові мита щодо країн, які постачають нафту на Кубу.

Окрім того, Гавана втратила енергетичну підтримки Венесуели. Це сталося після того, як американські спецпризначенці на початку січня захопили диктатора Ніколаса Мадуро в його резиденції разом з дружиною. Високопоставлене венесуельське подружжя було доставлене до Нью-Йорку для судового процесу.

За повідомленням російських ЗМІ, дефіцит пального на Кубі болісно вдарить по авіакомпаніях з РФ. На Кубу, серед інших, літають російські авіакомпанії «Аэрофлот», «Россия» та Nordwind Airlines.

Telegram-канал Mash повідомив з покликом на пасажирів, які прямувала на Кубу, що рейс авіакомпанії, «Россия» з Москви до Гавани було скасовано в останній момент. Командир літака оголосив, що у кубинському аеропорту немає палива для заправки.

Наразі, як повідомляє EFE, Куба здатна самостійно забезпечувати лише третину своїх потреб у вуглеводнях. Історично острів залежав від імпорту з Росії, Мексики та Венесуели, які зупинили свої поставки через страх американських санкцій. Уряд в Гавані оголосив надзвичайну ситуацію в енергетичній галузі. План передбачає призупинення продажу дизельного палива та обмеження на державні послуги.