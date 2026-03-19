Росія відрядила до Куби танкери з нафтою та газом.

Це відбувається всупереч оголошеній Трампом енергетичній блокаді острова.

 

 

Кремль вирішив пробити енергетичну блокаду Куби, оголошену президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Стало, зокрема, відомо, що 23 березня на Кубу має прибути такнкер Sea Horse під прапором Гонконгу, якитй, ймовірно, перевозить 27 тисяч тонн російського газу. А четвертого квітня до острова також має підійти російське судно «Анатолий Колодкин» з більш ніж 700 тисячами барелів нафти. Про це повідомила газета Financial Times з покликом на слова Саміра Мадані (Samir Madani), співзасновника сервісу з відстежування танкерів «тіньового флоту» TankerTrackers.

 

Якщо судна прибудуть на Кубу, це будуть перші поставки енергоносіїв на острів за три місяці поточного року, відколи влада США розпочала енергетичну блокаду. Раніше головним імпортером нафти для Гавани була Венесуела, але постачання звідти припинилося після того, як на початку січня США захопили президента Ніколаса Мадуро. Крім того, наприкінці січня Дональд Трамп пригрозив підвищеним митом будь-яким державам, які постачають енергоносії Кубі.

 

Як подає інформаційна агенція Bloomberg, ця блокада виявилася для Куби найдовшою і найболючішою за 12 років. Вона спричинила масштабну енергетичну кризу в країні.

 

Російська нафта, якщо вона надійде до острова, стане для Гавани фактично порятунком. Для нормального функціонування Кубі потрібно приблизно 100 тисяч барелів нафти на день, але країна виробляє заледве 40% цього обсягу.

 

На тлі дефіциту палива та електроенергії Куба розпочала перемовини зі США. За даними джерел газети The New York Times, Білий дім домагається усунення від влади президента Куби Міґеля Діас-Канеля (Miguel Díaz-Canel). Це дозволить Дональдові Трампу напередодні проміжних виборів до Конґресу заявити про перемогу над ще одним лівим лідером, який, як і Ніколас Мадуро, давно виступав проти США. Наприкінці січня Трамп говорив також, що США можуть здійснити «дружнє поглинання» Куби. «Думаю, я зможу зробити з нею все, що захочу. Зараз це дуже ослаблена країна», – заявив Трамп. Проте російські поставки енергоносіїв можуть зашкодити планам американського президента.

 

19.03.2026

