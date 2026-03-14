У район Перської затоки прибувають додаткові підрозділи морпіхів США.

Експерти припускають, що Пентаґон готує наземну операцію проти Ірану.

 

 

Пентаґон додатково перекидає на Близький Схід морських піхотинців та військові кораблі на тлі посилення блокади Ормузької протоки Іраном. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на трьох американських чиновників.

 

«Міністр війни Піт Геґсет схвалив запит Центрального командування США, відповідального за американські сили на Близькому Сході, на створення елементу десантної групи та прикріпленого експедиційного підрозділу морської піхоти, що зазвичай складається з кількох військових кораблів та 5000 морських піхотинців і моряків, повідомили чиновники», – йдеться у статті на WSJ.

 

За словами джерел видання, десантний корабель USS Tripoli, який зазвичай базується в Японії, і морпіхи, які перебувають на його облавку, прямують на Близький Схід. Співрозмовники газети також зазначили, що частина піхотинців уже доставлена в регіон.

 

Про те, що на Близький Схід було відправлено 31-й експедиційний корпус морської піхоти, до якого входять близько 2,2 тисячі солдатів, і USS Tripoli, повідомила також інформаційна агенція Associated Press з покликом на джерело у військовому відомстві США. Зараз цей корабель, а також інші американські судна з морпіхами, які зазвичай базуються в Японії, пербувають у водах Тихого океану. Щоб дістатися до Ірану, їм потрібно близько тижня.

 

Інформаційний портал Axios з покликом на свої джерела зазначає, що запит Центрального командування США було зроблено саме для «розширення можливостей проведення військових операцій проти Ірану». За його словами, окрім додаткових підрозділів морських піхотинців та USS Tripoli, на Близький Схід прибудуть інші бойові кораблі, а також додаткові винищувачі F-35. «Експедиційний підрозділ морської піхоти зможе проводити наземні операції, якщо буде наказано», – стверджує видання.

 

Після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану іранська влада фактично перекрила рух через важливу для постачання нафти і газу Ормузьку протоку. Американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив напередодні, що перебої в постачання енергоносіїв вже коштували США понад 11 мільярдів доларів.

 

14.03.2026

До теми

Поширити
© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.