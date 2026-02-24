Вже не дивує

Навіть феєричні абсурдності, виголошені Віткоффом про «значний прогрес», не роблять переговорний процес цікавішим для спостереження. На інших напрямах теж без оптимізму. Огляд подій тижня в Україні.

Вибухи тижня

Ще з часів «Норд-Осту», Беслана і мішків з гексогеном в московських підвалах відомо, що країна, очолювана «комітетським», найкраще вміє чинити терористичні акти. Вибухи у Львові сталися за класичним терористичним сценарієм, коли використовується «тактика подвійного удару», про який розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко: «З метою перевірки зазначеного виклику (через нібито пограбування магазину, – авт.) наші патрульні поліцейські направилися за цією адресою. Потім, після першого вибуху, був вже другий вибух, коли приїхали відповідні служби. Тому після другого вибуху постраждало ще більше людей».

В результаті загинула 23-річна поліціянтка, 25 людей (переважно правоохоронці і нацгвардійці) зазнали травм. «Це тактика вибити правоохоонні органи, вибити найкращих рятувальників, комунальників, щоб спроможності були менші і менші, щоби послабити нашу стійкість», – переконаний Клименко.

Компетентні органи цього разу продемонстрували, що службу свою добре знають, і підозрювану в скоєнні злочину затримали за лічені години. Розслідування веде Служба безпеки України за ч.3 ст.258 Кримінального кодексу – терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Використаній росіянами терористці загрожує довічне позбавлення волі.

Знаходити і виводити в експлуатацію зрадників одноразового використання росіяни, очевидно, тепер будуть активніше, позаяк на фронті успіхів в них мало, а тримати українців в напрузі треба.

Інтерв’ю тижня

Згідно з перевіреною народною прикметою, якщо в інформаційному просторі виникає колишній Головнокомандувач ЗСУ і чинний посол України у Великій Британії, то мова врешті-решт зведеться до виборів. Свіжа історія з Валерієм Залужним у головній ролі почалася з матеріалу АР про генерала-амбасадора. Валерій Федорович оприлюднив інформацію про те, що контрнаступ 2023-го року провалився через президента Зеленського. За версією Залужного, Володимир Олександрович разом зі своєю командою не виділили для контрнаступу необхідні ресурси, і тому план, який полягав у тому, щоб зібрати сили в «єдиний кулак» і ним вгатити по окупантах на Запорізькому напрямку, провалився.

Після матеріалу в АР Залужний виступив у Chatham House у Лондоні, де і зачепив електоральну тему: «Станом на сьогоднішній день нічого не дає мені ніякої можливості навіть думати про це (вибори, – авт.). Тому що ситуація, на жаль, складається саме так, як складається. Закінчується війна, закінчується воєнний стан в Україні (хочу звернути увагу: починайте у своїх країнах думати над тим, що таке воєнний стан – дуже цікавий стан, дуже туристичний), а він, до речі, закінчиться лише тоді, коли закінчиться відбудова країни, – тоді і будемо про це говорити», – заявив він.

Для власної реакції Зеленський вибрав також неукраїнський майданчик і в інтерв'ю AFP заявив: «Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, – також дуже негарно. Тому що ніхто від цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію, вона сьогодні воює. І він не матиме, скажімо так, гарного вигляду, якщо буде розмовляти про це».

Стосовно виборів Зеленський заявив, що не спілкувався з Залужним після публікації його інтерв'ю, оскільки, за його словами, наразі йому «треба фокусуватися на інших речах», а не на виборах, і повторив вже неодноразово сказане – поки що не прийняв остаточного рішення щодо своєї участі у президентських виборах.

Труби тижня

Про власні вибори задумався угорський прем’єр і російський друг Віктор Орбан. Для ефектної кампанії, на думку екзальтованого голови уряду, треба знайти образ ворога і щосили з ним «боротися». Ворогом Орбан для себе давно обрав Україну й українців, які хочуть отримати від Євросоюзу 90 мільярдів євро фінансової допомоги, а значить (на думку Орбана) прагнуть цим нашкодити Угорщині й угорцям. А ще територією України проходить нафтопровід «Дружба», через який російська нафта потрапляла в Угорщину та Словаччину, і який пару тижнів тому розбомбили самі ж росіяни.

Тепер Орбан зі своїм словацьким колегою Фіцо блокуватимуть надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, поки та не відновить транзит російської нафти. А якщо не відновить, то Угорщина та Словаччина припинять постачання Україні власної електроенерії. Про то, що фізично зробити це малореально, говорять спеціалісти-енергетики, а економісти вказують, що таке припинення зашкодить більше угорській і словацькій господаркам. В Брюсселі почали активніше роздумувати про неадекватність Орбана з Фіцом і що пора вже було б вжити якихось заходів до них, крім висловлення стурбованості і махання пальцем. Заяви європейських впливових людей про трохи завелику кількість країн у рядах ЄС мали б дійти навіть до цих двох російських «консерв», але поки що не доходять.

Монети тижня

Історія про перетворення копійки в шаг вже майже забулася – і щоб нагадати про своє існування і про те, що на столичній вулиці Інститутській, 9, де розташований Національний банк України, щось таки робиться, виникла нова ініціатива. Оскільки банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень (за спостереженнями фахівців НБУ) наразі майже не зустрічаються у роздрібній торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються, а банкноти, які ще залишалися в обігу, зношені, то з 2-го березня банкнотами з таким номіналом більше не можна буде розрахуватися і замість них в обігу залишаться монети аналогічних номіналів.

Обміняти банкноти на монети можна у Національному банку (поки що часових рамок не встановлено) в усіх відділеннях банків України до 26 лютого 2027 року, в Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБ – до 28 лютого 2029 року.

На початку весни можна чекати збільшення кількості розмов на підвищених тонах між продавцями і покупцями стосовно монетарної політики.