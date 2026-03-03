Проблеми хронології

Поки Дональд Трамп рахує, до скількох воєн має дотичність, решта людства вирішили, що почалася Третя світова, – і помилилися щонайменше на чотири роки і тиждень. Огляд подій тижня в Україні.

Переговори тижня

Американці якщо матимуть потребу, то знайдуть сучасного Ксенофонта – і він напише модернізований «Анабасис» про війну з персами. Українцям для опису процесу мирних переговорів треба буде знайти когось на кшталт сценаристів «Санта-Барбари», аби через день строчити довгі й малозмістовні сюжети.

Про сучасний стан справ на дипломатичному напрямі в ефірі телемарафону звітував перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. «Ці раунди перемовин, які вже відбулися, вони говорять про те, що ми перебуваємо на етапі, коли військова група відпрацювала 90% роботи. Ми дійшли межі, коли той залишок роботи, який потрібно зробити, ми не можемо зробити через те, що потрібні політичні рішення», – повідомив колишній постійний представник України при ООН і з дуже стриманим оптимізмом констатував: «Зрештою, політична група готує саміт лідерів. Вони зустрічаються – в ідеалі знаходять політичне рішення, і потім вони мають дати інструкції своїм арміям припинити війну. А як? Цінність полягає в тому, що ми виходимо з того, що зараз навіть є прийнятні головні елементи архітектури системи моніторингу порушення або бойових дій, або припинення вогню».

За прогнозами дипломата, ще може відбутися декілька зустрічей. До чого на тих зустрічах домовляться, можна лише будувати версії. Єдине, що можна майже гарантувати – в улюбленому переговорниками Абу-Дабі рандеву не буде. Не сезон.

Соціологія тижня

У другій половині лютого Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», згідно з результатами якого 70% опитаних українців не вірять, що нинішні перемовини призведуть до сталого миру.

Крім того, це ж дослідження з’ясувало, що 57% українців категорично відкидають виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США і Європи. При цьому 36% опитаних загалом готові до виходу ЗСУ з регіону, ще 7% не змогли визначитися або відмовилися відповідати.

Перемовники, які «на 90% відпрацювали». з сучасною соціологією знайомі, але як сумістити vox populi з переговорними реаліями – невідомо.

Гроші тижня

Ще в січні популярною лякалкою була інформація про те, що Міжнародний валютний фонд вимагає від офіційного Києва запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців, мит на посилки, податку для цифрових платформ і збереження військового збору. Натомість Україна отримає від МВФ необхідний кредит. Паралельно поширювалася майже конспірологічна версія про те, що ідея з закручуванням гайок підприємцям має авторами не міжнародних кредиторів, а вітчизняних чиновників.

Як би там не було. в передостанній день зими прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування загальним обсягом 8,1 млрд доларів. За словами керівниці уряду, гроші спрямують на покриття дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності, й перший транш у розмірі близько 1,5 млрд доларів в Україну вже пішов.

За словами Свириденко, програма МВФ є частиною ширшої міжнародної фінансової допомоги, яка має забезпечити покриття прогнозованого дефіциту бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж наступних чотирьох років. Також прем’єрка наголосила, що ця програма Фонду створює основу для залучення до 90 млрд євро допомоги від Європейського Союзу.



З оптимістичного, сказаного Юлією Анатолівною, варто відзначити інформацію про підтвердження закордонними партнерами продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити його реструктуризацію після стабілізації ситуації.

Кримінал тижня

Для тих, кому «операція Мідас» вже приїлась, компетентні органи знайшли нову корупційну історію. Геть недобре, що державні гроші на цей раз «освоювали» не цивільні персонажі, а люди, від яких залежить безпека тієї самої держави.

У травні минулого року на будівництво укриттів для літаків було виділено 1,4 мільярда гривень. Гроші були в безпосередній близькості від командувача логістики Повітряних сил ЗСУ полковника Андрія Українця і начальника СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка, з чого вони вирішили скористатися.

За інформацією генерального прокурора Руслана Кравченка, перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена. Українець увійшов у контакт з Компаниченком, аби той «посприяв» в підкупі керівництва військової контррозвідки. Слідство встановило, що «службіст» погодився і виступив «гарантом» схеми, за приховування розтрати зловмисники пропонували близько 13 мільйонів гривень (1% від суми фінансування).

Зараз обидвох взяли під варту, а найцікавіше виглядає сума застави, за яку вони можуть вийти на волю, – трохи менше семи мільйонів гривень. Порядок цифр міг би здивувати навіть Тимура Міндіча.