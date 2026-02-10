І психотропні препарати на десерт

Почитаєш новини і здивуєшся, що за два останні роки попит на антидепресанти в Україні зріс лише на 72%. Огляд подій тижня в Україні.

Перемовини тижня

З заміною в російській переговорній команді істориків-аніматорів на військових розвідників в інформаційному просторі виникла версія, що тепер у процесі з’явиться трохи більше логіки. Сподівання виявилися безпідставними.

Єдиним відчутним результатом другого раунду тристоронніх переговорів України з РФ і США у столиці ОАЕ Абу-Дабі став 51-й обмін полоненими (перший за пʼять місяців), після якого вільними стали 157 українців, більшість з яких потрапили в полон під час оборони Маріуполя у 2022 році.

Решта новин з Аравійського півострова незмінні – спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що постійна дипломатична діяльність приносить результати задля припинення війни в Україні й анонсував обговорення та «додатковий прогрес» найближчим часом; керівник Офісу президента України Кирило Буданов назвав переговори конструктивними консультаціями.

Традиційно поставили переговори в тупик територіальне питання і функціонування Запорізької АЕС. Зате в Абу-Дабі промайнула інформація про якісь економічні домовленості, які можуть в майбутньому підписати американці з росіянами, і ціна питання становить 12 трильйонів доларів.

Про цю непристойну суму президент США не згадував і залишився вірним своїй девіантній риториці. Трамп заявив, що президент РФ дотримав своєї обіцянки тиждень не обстрілювати українські міста під час сильних морозів, з чого можна зробити припущення, що новини господар Білого дому дивиться на Carton network. А після фрази Трампа «сьогодні відбулися дуже, дуже хороші переговори, що стосуються Росії та України. Може щось статися» по вітчизняній критичній інфраструктурі знову прилетіли російські ракети і БПЛА.

Наступі переговори майже ні про що заплановані на найближчий час і відбудуться нібито в Маямі. Там так само тепло, як в Еміратах, верблюди переважно намальовані на пачках цигарок, висліди перемовин можна вже прогнозувати з високою часткою ймовірності.

Гості тижня

Два візити високоповажних гостей в Україну мали цілком різний резонанс. У випадку з прем’єр-міністром Польщі все пройшло як книжка пише. На спільній прес-конференції Володимир Зеленський каже, що «навіть якщо хтось визнає наші території російськими, це нічого не дасть», і Дональд Туск йому в унісон: «Польща не підтримає жодне рішення щодо миру всупереч інтересам України». Тепер Україна і Польща разом вироблятимуть зброю, бо підписали відповідний лист про наміри, а вже зараз вітчизняні дрони можуть посилити збройні сили Польщі, взамін сусіди готові передати нам ракети для ППО і літаки МіГ.

Генсек НАТО зробив фотографію з псом Патроном і виступив на відкритті чергової сесії Верховної Ради. З головної трибуни Рютте повідомив, що постійні ракетні атаки росіян свідчать про несерйозність намірів Кремля щодо миру, а увага НАТО до безпеки України не зменшується, попри світові виклики.

Фраза Марка Рютте «щоб завершити цю війну, потрібні важкі вибори. Україна повинна розуміти, що кожна жертва, кожне втрачене життя та пережиті труднощі не повторяться скоро, а мир буде довготривалим і підтримуваним великими країнами. Ви не хочете повторення другого "Будапештського меморандуму" чи ще одного "Мінська"» мало що розтлумачила депутатському зібранню. Зате обіцянка генсека, що після досягнення мирної угоди в Україні відразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі тих союзників, які згодилися допомагати, а ті, хто утримались, сприятимуть іншим чином, була цілком зрозумілою – Бог допомагає тому, хто допомагає собі сам. А сучасне НАТО на бога ніяк не тягне.

Відімкнення тижня

Ілон Маск вирішив реабілітуватися за зігування, пласкі жарти, брехню з колонізацією Марса та інші власні казуси. Оборонці України зафіксували багато випадків використання окупантами дронів, які керувалися супутниковим звʼязком Starlink від компанії SpaceX. Такими БПЛА росіяни били переважно по цивільних обʼєктах. В кінці січня вітчизняне Міністерство оборони поінформувало про «тероризм із застосуванням сучасних мирних технологій звʼязку» керівництво компанії SpaceX і самого Маска.

Найбагатший громадянин планети відреагував – і SpaceX ввела обмеження швидкості для Starlink. Тепер термінали відключаються, якщо рухаються швидше за 90 км/год, що робить супутниковий зв’язок непридатним для ударних дронів, які літають значно швидше.

За інформацією з передової, в результаті відключення окупанти втратили 80% зв'язку тактичного рівня, що уповільнило їхні наступи на кількох напрямках. Новий міністр оборони Михайло Федоров отримав плюс в карму не лише за якісний контакт з командою Маска, але й за те, що з процесу не зробив PR-шоу.



Наміри тижня

Про зброю президент Зеленський говорив не тільки з прем’єром Туском, а й зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту. Майбутнім сікорським і корольовим Верховний Головнокомандувач повідомив дуже важливі новини, які б зацікавили шпигунів.

«Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі в 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи, – поінформував Зеленський і похвалився, – є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах».

А от з конкретикою президент України, можливо, поспішив. «У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює», – пообіцяв голова держави і наголосив, що у Великій Британії вже діють виробничі лінії – «це все наші українські технології».

Минулого літа Володимир Олександрович обіцяв три тисячі потужних і далекобійних ракет, які перетворять на нічний жах життя в Москві (про це Зеленський говорив восени), але нічого такого аж геть духопідйомного не сталося, а «Фламінго» остаточно перетворилися на легенду. Тому поки поплюєм, щоб не вректи, і чекаємо середину лютого.