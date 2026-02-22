Дональд Трамп оголосив про збільшення глобального мита з 10 до 15%.

Президент США заявив, що цим митом він покарає країни, «багато з яких протягом десятиліть обдирали США».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що підвищує нове глобальне мито з 10-ти до 15-ти відсотків. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на допис глави Білого дому в його соціальній мережі Truth Social.

«Я, як президент Сполучених Штатів Америки, негайно підвищую 10% світовий тариф на країни, багато з яких десятиліттями обдирали США без жодних покарань (доки не з’явився я!), до повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15%», – написав він у пості на Truth Social.

Трамп додав, що в найближчі кілька місяців його адміністрація визначить і запровадить нові законно допустимі тарифи, щоб зробити Америку «ще величнішою, ніж будь-коли».

Нагадаємо, 20 лютого Верховний суд США ухвалив, що Трамп перевищив повноваження, коли запровадив масштабні мита щодо багатьох країн світу на підставі закону, призначеного для випадків надзвичайного стану в країні. На думку більшості суддів, Конституція «дуже чітко» наділяє Конґрес повноваженнями запроваджувати податки, які включають мита, а отже Дональд Трамп повинен був звернутися за дозволом до законодавців.

Трамп відреагував на це, сказавши, що обкладе весь імпорт товарів у США митом за тарифом 10% на додаток до мит, які вже існують. Він розкритикував рішення Верховного суду, заявивши, що той перебував «під впливом іноземних інтересів», коли виносив своє рішення.

Експерти з торгівлі скептично ставляться до того, що Конґрес США підтримує тарифні ініціативи президента, навіть попри те, що більшість у Палаті представників становлять республіканці. Особливо на тлі негативного ставлення громадян до нових мит Трампа. Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, дедалі більше американців звинувачують мита у стрімкому зростанні цін на споживчі товари.