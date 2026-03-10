Трамп запевнив, що війна в Ірані «майже повністю завершена».

Ця заява обвалила ціни на нафту, які, однак, ще не опустилися до довоєнного рівня.

Війна в Ірані, за словами президента США Дональда Трампа, може бути завершена швидше, ніж планувалося раніше. Таку заяву господар Білого дому зробив у понеділок ввечері, дев’ятого березня, в телефонному інтерв'ю телеканалу CBS News

«Я думаю, що війна майже повністю закінчилася (very complete, pretty much). Вони (іранці, – ред.) не мають флоту, не мають засобів зв'язку, не мають військово-повітряних сил. Їхні ракети знищені. Ми підриваємо їхні безпілотники повсюди, включно з їхнім виробництвом. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі нічого не залишилося», – розповів Трамп. При цьому він визнав, що США та Ізраїль хоч і «перемогли в багатьох аспектах, але цього недостатньо».

Пізніше, виступаючи на пресконференції у Флориді, Трамп негативно відповів на запитання одного журналіста, чи буде завершено війну в Ірані цього тижня. «Ми не поступимося, доки ворог не буде повністю і рішуче розгромлений», – сказав він. Водночас запевнив, що це станеться «дуже скоро». Конкретної дати американський лідер не назвав. За його словами, небезпека великої війни минула три дні тому. Проте не пояснив, про яку небезпеку йшлося.

У будь-якому разі ціни на нафту після заяв Трампа про близьке завершення війни в Ірані почали падати. Зокрема ціна на нафту марки Brent впала до 89,20 долара за барель, тоді як добою раніше вона тимчасово пробила позначку в 120 доларів.

Для подальшого зниження цін на нафту Трамп, згідно з його заявою журналістам у Флориді, має намір хоча б на якийсь час скасувати деякі пов'язані з нафтою санкції, «поки ситуація не нормалізується». Щодо яких країн буде спрямовано цей крок, він не сказав. Трьома днями раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашінґтон розглядає можливість пом'якшити санкції проти російської нафти, яка вже перебуває на облавках танкерів. Того ж дня США звільнили індійські НПЗ на 30 днів від заборони на купівлю російської нафти.