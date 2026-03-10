Трамп запевнив, що війна в Ірані «майже повністю завершена».

Ця заява обвалила ціни на нафту, які, однак, ще не опустилися до довоєнного рівня.

 

 

Війна в Ірані, за словами президента США Дональда Трампа, може бути завершена швидше, ніж планувалося раніше. Таку заяву господар Білого дому зробив у понеділок ввечері, дев’ятого березня, в телефонному інтерв'ю телеканалу CBS News

 

«Я думаю, що війна майже повністю закінчилася (very complete, pretty much). Вони (іранці, – ред.) не мають флоту, не мають засобів зв'язку, не мають військово-повітряних сил. Їхні ракети знищені. Ми підриваємо їхні безпілотники повсюди, включно з їхнім виробництвом. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі нічого не залишилося», – розповів Трамп. При цьому він визнав, що США та Ізраїль хоч і «перемогли в багатьох аспектах, але цього недостатньо».

 

Пізніше, виступаючи на пресконференції у Флориді, Трамп негативно відповів на запитання одного журналіста, чи буде завершено війну в Ірані цього тижня. «Ми не поступимося, доки ворог не буде повністю і рішуче розгромлений», – сказав він. Водночас запевнив, що це станеться «дуже скоро». Конкретної дати американський лідер не назвав. За його словами, небезпека великої війни минула три дні тому. Проте не пояснив, про яку небезпеку йшлося.

 

У будь-якому разі ціни на нафту після заяв Трампа про близьке завершення війни в Ірані почали падати. Зокрема ціна на нафту марки Brent впала до 89,20 долара за барель, тоді як добою раніше вона тимчасово пробила позначку в 120 доларів.

 

Для подальшого зниження цін на нафту Трамп, згідно з його заявою журналістам у Флориді, має намір хоча б на якийсь час скасувати деякі пов'язані з нафтою санкції, «поки ситуація не нормалізується». Щодо яких країн буде спрямовано цей крок, він не сказав. Трьома днями раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашінґтон розглядає можливість пом'якшити санкції проти російської нафти, яка вже перебуває на облавках танкерів. Того ж дня США звільнили індійські НПЗ на 30 днів від заборони на купівлю російської нафти.

 

«Очевидно, що коментарі Трампа про короткочасну війну заспокоїли ринки. Хоча вчора була надмірна реакція на зростання, ми вважаємо, що сьогодні спостерігається надмірна реакція на зниження», – сказав Сувро Саркар (Suvro Sarkar), керівник групи енергетичного сектору DBS Bank у коментарі для агенції Reuters.

 

10.03.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Осквернений Шевченко і боротьба за демократію в Сербії
Борис Варга
Пам’ятник Тарасові Шевченку став символом опору російському впливу та пропаганді в Сербії
09.03.26 | | Україна
Формотворчість кольору
У середу, 11 березня, о 16:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відбудеться відкриття виставки Ангеліни Гафинець «Внутрішній простір кольору», яка триватиме до 5 квітня.
08.03.26 | | Штука
Гвинтівка штаб-сержанта Джерома Девіда Селінджера
Сергій ГЕРМАН
Що таке війна для письменника, який брав у ній участь? Либонь, стан
08.03.26 | | Дискурси
Скарб спадку як натхнення
Дана Якимчук
Творчість — простір для експерименту, де ламаються звичні парадигми попри ризики нерозуміння і неприйняття. Але важливо розуміти, що кожна дія в публічному просторі має політичний характер: як висловлювання, так і візуальне рішення.
07.03.26 | | Штука
Письмовий стіл
Василь МАХНО
Іншого життя мої столи не знають. Воно протікає поміж їхньою самотністю за моєї відсутності, моїм мовчанням та шаленством писання, коли підкоряються слова, як коханки
07.03.26 | | Дискурси
Третя світова війна? Наразі ні
Максим МУЛЯР
Військова операція США й Ізраїлю проти Ірану затягується і масштабується. Легкого виходу з неї наразі не видно. Але й розмови про Третю світову війна – явне перебільшення.
06.03.26 | | У світі
Шість жінок: детективна історія і перформанс
8 березня о 17:00 художниці Анна Потьомкіна, Олеся Саєнко, Аліса Єпіфанова, Зоряна Козак та Оксана Погребенник  запрошують на перформанс «Шість жінок» до івано-франківської галереї "Асортиментна кімната".
06.03.26 | | Штука
Григорій Дядченко з Керелівки
Від 5 березня Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) демонструє виставку творів талановитого українського художника і педагога Григорія Дядченка (1869–1921).
06.03.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.