Верховний суд США скасував запроваджені Трампом митні тарифи в цілому світі.

Судді визнали незаконною таку ініціативу президента. Трамп назвав рішення суду «ганьбою».

Верховний суд Сполучених Штатів виніс рішення проти президента Дональда Трампа у суперечці про його аґресивну тарифну політику. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Вища судова інстанція країни у п'ятницю, 20 лютого, ухвалила, що Трамп перевищив свої президентські повноваження, коли вводив масштабні мита проти десятків торгових партнерів США, зокрема країн Євроунії, Канади, Мексики та Китаю, покликаючись при цьому на закон про надзвичайний стан.

Це рішення Верховного суду було схвалено шістьма голосами проти трьох. Судді дійшли висновку, що ухвалений 1977 року закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA) не дає главі держави права вводити такі мита на імпорт товарів. А саме на підставі цього закону Трамп минулого року запровадив серію масштабних мит.

При цьому Верховний суд не став оцінювати, чи повинні США повернути країнам гроші, отримані за останні місяці від мит. Тепер це питання вирішуватимуть американські суди нижчої інстанції. За даними інформаційної аґенції Bloomberg, за найгіршого розвитку подій, адміністрації США доведеться повернути близько $170 млрд з отриманих від мит ​​доходів.

На спеціяльно скликаній пресконференції Дональд Трамп назвав рішення Верховного суду у справі про тарифи «ганьбою для нації». Він закинув суддям, що ті «підкорилися іноземним інтересам».

Окрім того, Трамп розповів, що має намір використати інші, альтернативні засоби, які, як він пояснив, можуть бути навіть жорсткішими і приносити більше грошей. Президент США підкреслив, що він має право запроваджувати ембарґо проти інших країн, і пообіцяв, що запровадить нові збори, але вже на іншій правовій основі.