Трамп звільняє Крісті Ноем з посади керівниці служби безпеки.

Конґресмени покладали на неї відповідальність за вбивства громадян під час антиімміґраційних рейдів ICE.

 

 

Президент Дональд Трамп несподівано оголосив про звільнення Крісті Ноем (Kristi Noem) з посади міністерки внутрішньої безпеки. На її місце з 31 березня буде призначено сенатора-республіканця від Оклахоми Марквейна Малліна (Markwayne Mullin). Про це повідомила газета The Hill з покликом на пост Трампа на платформі Truth Social.

 

Як пояснив американський президент, Крісті Ноем обійме посаду спеціальної посланниці «Щита Америк» (Shield of the Americas) – нової американської ініціативи у сфері безпеки. «Крісті Ноем, яка добре нам служила та досягла численних вражаючих результатів (особливо на кордоні!), обійме посаду спеціальної посланниці з питань «Щита Америк», нашої нової Ініціативи безпеки Західної півкулі, яку ми оголошуємо в суботу в Доралі, штат Флорида», – написав Дональд Трамп.

 

«Я радий оголосити, що шановний сенатор Сполучених Штатів від Оклахоми Марквейн Маллін обійме посаду міністра внутрішньої безпеки (DHS) з 31 березня 2026 року», – додав він.

 

Крісті Ноем, колишня губернаторка Південної Дакоти, стала однією з найвідоміших представниць уряду Трампа завдяки публікаціям у соціальних мережах. Її пости досить часто стосувалися іммігрантів, яких вона описувала в брутальній формі, називаючи «злочинцями» та використовуючи пейоративну мову.

 

Під час слухань у Конґресі цього тижня як представники Демократичної партії, так і деякі республіканці жорстко розкритикували Ноем за її підхід до боротьби з імміґрацією та управління своїм департаментом. На неї, зокрема поклали відповідальність за невиправдані вбивства, вчинені співробітниками імміґраційної та митної поліції (ICE) під час рейдів з виловлювання нелегальних міґрантів у Міннеаполісі. Серед убитих — двоє американських громадян – Рене Ґуд та Алекс Претті. Їхня загибель викликала масові протести та різку критику на адресу відомства, Ноем та адміністрації Трампа.

06.03.2026

