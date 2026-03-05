Командування США просить Пентаґон про додатковий штабний персонал.

Це вказує на те, що війна з Іраном затягнеться мінімум на 100 днів.

 

 

Центральне командування збройних сил Сполучених Штатів надіслало Пентаґону запит про додаткових співробітників військової розвідки до своєї штабквартири у Флориді для підтримки операцій проти Ірану. Відрядження має тривати щонайменше 100 днів, а найімовірніше до вересня. Про це пише газета Politico з покликом на внутрішні документи міністерства війн США.

 

«Це перший відомий нам заклик адміністрації до залучення додаткового розвідувального персоналу для війни в Ірані, а також ознака того, що Пентаґон вже виділяє фінансування на операції, які можуть тривати набагато довше, ніж початково встановлені президентом Дональдом Трампом чотиритижневі терміни вирішення конфлікту», – пише Politico.

 

Пентаґон також намагається відправити до регіону Перської затоки більше засобів ППО, особливо малогабаритних та менш дорогих систем боротьби з дронами, які відомство розробляло останніми роками, повідомив американський чиновник.

 

Politico зазначає, що команда Трампа «не повною мірою передбачала масштабні наслідки» війни в Ірані. Ще однією ознакою цього видання називає те, що Державний департамент США виділяє додаткові ресурси для евакуації дипломатичних працівників з Близького Сходу. За словами джерела з Держдепартаменту, вище керівництво відомства взяло на себе управління евакуацією, якою зазвичай займаються співробітники консульств та бюро.

 

05.03.2026

