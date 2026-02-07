Елегія батьківщині

Нічого не чекаєш. З батьківщини –

лише зима, присипані машини,

і торохтіння дизеля – й Ґодо

не прийде – і дарма чекати.

У потягу на схід везуть солдатів,

де фронт дірявий – штопаний гандон.

А так то все тримається на нитці,

на волоску – на укрзалізниці,

по буковелях і на передку –

зима, яку запліднили снігами,

війна, яка врожаїться смертями, –

запам’ятаємо її саме таку.

Такі сніги, що без тепла і світла,

І колія сталева ледь помітна,

і ледь помітні селища й міста.

Пальне тримає тонус аґрегатів.

везуть на схід спечалених солдатів,

зі сходу – на щиті і без щита.

Почуємо у балачках цивільних:

в розмовах по крамницях бакалійних,

в Сільпо, в торгових центрах, АТБ:

от крига скресне, от війна скінчиться

картопля проростає і кільчиться,

і миш голодна голодом шкребе.

Країна тоне в снігові по шию,

Країна камуфляжну форму шиє.

Тримається з останніх – мерзне, мре.

Тримається на дизелі й бензині:

і хухає у рученята сині

й старі долоні для зігріву тре.

Цей сніг і холод стали теж війною.

Фронти тримаються єдиною стіною.

Розвізник піци, мийник, симулянт –

упіймані на західнім кордоні...

А хтось чека на обмін у полоні.

Ті – в бліндажі – із сопухами сплять.

Міста, що світять ребрами будинків.

Фанерні вікна з почорілим тиньком.

Птахи в посадках, смуги залізниць.

На схід прямує зброя на платформах.

Війна чорніє в зимових офортах

із воронням та зграйками синиць.

Така зима, така війна й країна

Такі сніги по пояс й по коліна.

Вгрузають ліктями десантники у сніг,

повзуть вперед – до першої посадки.

Якого тут Ґодо іще чекати?

Яких пророцтв вичікувати в снів?

Усе в снігах, усе без перебору:

прориті шанці та сільські обори,

і трансформатор й перемінний струм,

будинки темні, як вдовиний погляд,

і потяг, що стоїть посеред поля,

і смерть на фронті, і зимовий сум.

У темряві, у сутінках країна.

Зима накрила світ і батьківщину.

Та все минеться і сніги минуть.

І бараболя все-таки кільчиться,

І потяг мчить, як і життя промчиться,

як ця зимова біла каламуть.