Повернення Одіссея

Будь мужнім, витривалим, щоби

тебе тримали корабельні щогли

і цупкість домотканних перкалів.

Якщо ти Одіссей – то конче знати:

куди пливти, докуди допливати,

які порти для сну і кораблів.

Та греки ще позбудуться колоній,

програють війни, піші та комонні.

Їх острови, поселення, мандрівки

ув неозначенім триванні дієслів,

у вантажах нав’ючених ослів,

у пустомелях й просто просторіках.

Повернуться хто як, коб до Ітаки:

зелених хвиль зеленомідний накип,

колони кипарисів, тобто зелень

і батьківщина, тобто місце дій,

з якої відпливали молоді,

прошита білим каменем поселень.

Нещадний час зогнилі кораблі

притисне владно в глибину землі,

до дна морського, до дельфінних стеж.

Якщо ти Одіссей – це конче знати:

в поверненні одні суцільні втрати

і дім порожній, й сподівання теж.

Все стало іншим, навіть кипарис,

і оцет виноградний нам прокис,

і амфори надщерблені, й пшениця

зіпріла в глеках. Спомин наче сіль

солоний; наче волосінь

у вушці голки. Все і так згодиться,

коли позаду гуркотіння хвиль

і спів сирен, а ти хоч вовком вий:

ні світла маяка: ні плисти, ні втікати

і дощ морський, і прихистку нема,

й здається, що усе було дарма,

якщо ти Одіcсей – це конче знати.

Так-от, мандруючи по хвилях і вітрах,

повештавшись по різних сторонах,

яке це щастя берег визирати:

у звуках, що доносяться із флейт,

якщо ти мандрівник, як Одіссей,

якщо тобі куди є повертати.