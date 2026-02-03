Угорщина подала позов на ЄУ через заборону імпорту російських енергоносіїв.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто стверджує, що кожна країна-член Євроунії має право самостійно обирати постачальників енергоносіїв.

Угорська влада звернулася до Суду Європейської Унії, щоб оскаржити ухвалу, яка забороняє імпорт російських енергоносіїв до ЄУ. Про це повідомив телеканал ORF з покликом на твіті міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, опублікований на платформі Х у понеділок, другого лютого.

«Сьогодні ми подали позов до Суду Європейської Унії з метою оскаржити ухвалу REPowerEU, яка забороняє імпорт російських енергоносіїв. Ми просимо скасувати цю постанову», – написав Сійярто.

За його словами, Будапешт пішов на такий крок, оскільки, на думку угорської сторони, заборона на імпорт енергоносіїв до ЄУ може бути прийнята тільки в рамках санкцій і одностайно, тоді як REPowerEU була схвалена як обмежувальний захід торговельної політики, яка не потребує одностайності. Також міністр нагадав, що кожна країна-член Євроунії має право самостійно обирати постачальників енергоносіїв.

«Без російських нафти і газу наша енергетична безпека не може бути гарантована, як і не можуть підтримуватись низькі ціни на енергію для угорських родин», – наголосив він.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава також подасть позов до Суду Європейської Унії проти плану RePowerEU, який передбачає заборону імпорту в ЄУ російського природного газу.

Нагадаємо, що 26 січня Рада ЄУ затвердила правила відмови від імпорту російського газу до країн Європейської Унії. Передбачається, що Євроунія зупинить імпорт російського зрідженого природного газу з першого січня 2027 року, а трубопровідного газу до 30 вересня 2027 року. Угода передбачає, що термін набуття чинності заборони на імпорт газу трубопроводами може бути пролонґований, але не далі, ніж до першого листопада 2027 року.