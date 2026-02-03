Угорщина подала позов на ЄУ через заборону імпорту російських енергоносіїв.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто стверджує, що кожна країна-член Євроунії має право самостійно обирати постачальників енергоносіїв.

 

 

Угорська влада звернулася до Суду Європейської Унії, щоб оскаржити ухвалу, яка забороняє імпорт російських енергоносіїв до ЄУ. Про це повідомив телеканал ORF з покликом на твіті міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, опублікований на платформі Х у понеділок, другого лютого.

 

«Сьогодні ми подали позов до Суду Європейської Унії з метою оскаржити ухвалу REPowerEU, яка забороняє імпорт російських енергоносіїв. Ми просимо скасувати цю постанову», – написав Сійярто.

 

За його словами, Будапешт пішов на такий крок, оскільки, на думку угорської сторони, заборона на імпорт енергоносіїв до ЄУ може бути прийнята тільки в рамках санкцій і одностайно, тоді як REPowerEU була схвалена як обмежувальний захід торговельної політики, яка не потребує одностайності. Також міністр нагадав, що кожна країна-член Євроунії має право самостійно обирати постачальників енергоносіїв.

 

«Без російських нафти і газу наша енергетична безпека не може бути гарантована, як і не можуть підтримуватись низькі ціни на енергію для угорських родин», – наголосив він.

 

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава також подасть позов до Суду Європейської Унії проти плану RePowerEU, який передбачає заборону імпорту в ЄУ російського природного газу.

 

Нагадаємо, що 26 січня Рада ЄУ затвердила правила відмови від імпорту російського газу до країн Європейської Унії. Передбачається, що Євроунія зупинить імпорт російського зрідженого природного газу з першого січня 2027 року, а трубопровідного газу до 30 вересня 2027 року. Угода передбачає, що термін набуття чинності заборони на імпорт газу трубопроводами може бути пролонґований, але не далі, ніж до першого листопада 2027 року.

03.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мистецтво світла підтримки
Олена Дяденко
Прагну руху, експерименту, відкриттів. Приваблює ніжна акварель і грубі, знайдені об’єкти, легкі штрихи і щільні текстури, — усе стає частиною моєї мови. Найцінніше: передати на полотні ті відчуття, які словами не висловиш.
01.02.26 | | Штука
Різні грані одного свята
Анна Кузик
Архаїчна коляда звучить від Криворівні до академічного середовища Львова: синергія традиції, професіоналізму та людяності об’єднує слухачів та музикантів, запалюючи внутрішнє світло, котре не здатне загасити жоден ворог.
30.01.26 | | Штука
Самотність Агасферів між Бучачем, Нью-Йорком і Єрусалимом
Ігор Набитович
Роздуми над рукописом нового роману Василя Махна «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду», що вийде навесні 
29.01.26 | | Штука
Чи зустрінемось з тобою знову...
Тарас Прохасько
Встигнувши із середини на цілий космос побачити, чого не слід було робити, ще виразніше знаєш, що вже нічого ніколи ніяк не зміниш
29.01.26 | | Дискурси
Cвідчити про катастрофу
1 лютого о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться показ унікальної вистави театру “Нафта” із Харкова, який уперше покаже у Львові “Оргію кіборгів” як "останнє шоу антропоцену".
28.01.26 | | Штука
Час чує нас. Поки що
Юрій Винничук
Доки ще нас чутиме час – невідомо. Стрілка Годинника судного дня показує, що глобальна катастрофа за 85 секунд до опівночі.
28.01.26 | | Дискурси
З Маршем по Трампу
Ростислав Шпук
Якщо справді поява ШІ – це спроба створити мовну свідомість, відокремлену від людини, то Трамп – це те, що залишилось від тої людини, на прикладі якої це вдалось.
28.01.26 | | Дискурси
Короста лівизни в українському письменстві
Роксана Харчук
Чому в нас нікому осмислити війну на рівні Нобеля чи Букера? Чому жодні ґранти й премії не допомагають?  Причина у самій якості нашого інтелектуального середовища. І змінити це на краще може лише багатоманіття думок й чесна дискусія.
27.01.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.