Лідер угорської опозиції Мадяр закликав Росію утриматися від втручання у вибори.

Напередодні стало відомо, що Кремль відряджає до Угорщини аґентів, аби вплинути на результати майбутніх парламентськиз виборів.

Петер Мадяр (Magyar Péter), лідер опозиційної партії «Тиса» (Tisza), закликав Росію утриматися від втручання у парламентські вибори. Про це повідомив телеканал Euronews. «З часів Яноша Кадара Віктор Орбан першим запросив росіян до нашої країни. Ми вимагаємо негайного припинення зовнішнього втручання в угорські вибори!», – заявив Мадяр. Згідно з останніми даними опитувань громадської думки, Мадьяр та його партія «Тиса» впевнено випереджають партію прем’єр-міністра Вікотра Орбана Fidesz. Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Напередодні угорське видання VSquare повідомило, що Кремль відрядив до Угорщини таємну групу, щоб вплинути на результати виборів на користь Орбана. Журналіст видання Сабольч Паньї (Panyi Szabolcs) написав на своїй сторінці у Facebook, що диктатор Росії Володимир Путін «доручив своїм людям вплинути на вибори в Угорщині» і що «Кремль відряджає команду до Будапешта, щоб допомогти зберегти прем’єр-міністра Віктора Орбана при владі».

З Москви цю операцією курує перший помічник Путіна Сергій Кирієнко. Його на заході вважають причетним і до недавньої спроби вплинути на вибори у Молдові. Допомагає Кірієнкові Вадим Тітов ­– голова управління президентської адміністрації РФ зі стратегічної співпраці.

«План полягає в тому, щоб скерувати до посольства Росії в Будапешті російських експертів з маніпуляцій у соціальних мережах, озброєних дипломатичними або службовими паспортами», – розповів угорський журналіст.

За словами Паньї, цю інформацію йому підтвердили джерела в службах національної безпеки трьох різних європейських країн. «Я написав свій звіт на основі кількох незалежних джерел, оскільки раніше я писав про російський злам Міністерства закордонних справ Угорщини та інші історії. Сергій Кирієнко та Вадим Тітов, звичайно, керують подіями з Москви та Росії відповідно, тоді як мета команди, відправленої до Будапешта, ймовірно, може бути вирішена лише за особистої фізичної присутності. Більшість діяльності з впливу здійснюється з російської землі, в Інтернеті», – додав він.

Російське посольство у Будапешті оперативно відреагувало на цю інформацію, назвавши повідомлення «фейковою новиною». «Незрозуміло, навіщо Петер Мадяр запустив цю мелодію з давно неіснуючої платівки? Можливо, підтримка його виборців не така вже й хороша, і тому він змушений вдаватися до таких методів? А може, йому варто обрати кращих радників?», – йдеться у заяві посольства.

У відповідь Мадяр і ще раз закликав Росію не втручатися. Він додав, що у разі перемоги партія «Тиса» прагнутиме збалансованих відносин з Росією, одночасно зміцнюючи позиції Угорщини в Євроунії.