Рада ЄУ затвердила заборону імпорту російського газу з 2027 року.

Словаччина та Угорщина голосували проти, але це не вплинуло на результат.

 

 

Рада Європейської Унії на рівні міністрів енергетики в понеділок, 26 січня, погодила правила відмови від імпорту російського газу до країн Євроунії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву пресслужби ЄУ.

 

Словаччина та Угорщина проголосували проти, а Болгарія утрималася. Проте план було складено таким чином, що він не вимагав одностайного схвалення всіма країнами-членами.

 

Передбачається , що Євроунія зупинить імпорт російського зрідженого природного газу з першого січня 2027 року, а трубопровідного газу до 30 вересня 2027 року. Угода передбачає, що термін набуття чинності заборони на імпорт газу трубопроводами може бути пролонґований, але не далі, ніж до першого листопада 2027 року.

 

«Сьогодні 27 країн-членів ЄУ офіційно схвалили правила щодо відмови від імпорту як російського трубопровідного газу, так і ЗПГ до ЄУ.  Повна заборона на імпорт ЗПГ набуде чинності на початку 2027 року, на трубопровідний газ – з осені 2027 року», – йдеться у заяві. До 2022 року Росія забезпечувала понад 40% газових потреб Євроунії. Згідно з останніми доступними даними, у 2025 році ця частка впала приблизно до 13%.

 

У заяві теж наголошується, що «нові правила включатимуть заходи, націлені на ефективний моніторинг та диверсифікацію постачання енергоресурсів» до Євроунії. Крім того, згідно зі заявою, Єврокомісія «планує запропонувати законопроєкт щодо відмови до кінця 2027 року від імпорту російської нафти».

 

«З сьогоднішнього дня енергетичний ринок ЄУ стане сильнішим, стійкішим і диверсифікованішим. Ми позбавляємося згубної залежності від російського газу і робимо важливий крок у дусі солідарності та співпраці до автономного енергетичного союзу», – заявив Міхаліс Даміанос, міністр енергетики головуючого в Раді ЄУ Кіпру.

 

У Брюсселі пояснили, що ухвалений регламент є ключовим етапом у досягненні мети плану REPowerEU – припинення залежності Європи від російських енергоносіїв.

 

Угорщина вже пообіцяла оскаржити план у Європейському суді.

26.01.2026

