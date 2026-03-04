Російський LNG-танкер затонув внаслідок пожежі на його облавку.

Росія звинуватила Україну у вчиненні дронової диверсії.

Танкер для перевезення зрідженого природного газу Arctic Metagaz, який плив під прапором Росії, затонув у Середземному морі між Мальтою та Лівією. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на джерела. Перед затопленням на облавку судна спалахнула пожежа й прогримів потужний вибух.

Один зі співрозмовників Reuters заявив, що танкер міг бути атакований морським безпілотником. Про атаку дрона пише також газета Times of Malta з покликом на компанію EOS Risk Group, яка спеціалізується на морській безпеці.

Збройні сили Мальти заявили, що отримали сигнал від судна. Екіпаж танкера виявили у рятувальній шлюпці та доставили на інше судно, яке перебувало поблизу.

Як з’ясувала газета Times of Malta, танкер Arctic Metagaz перебував під санкціями США та Великої Британії з 2024 року. Судно вийшло з Мурманська 24 лютого після завантаження на плавучій установці зберігання і, ймовірно, прямувало до Суецького каналу. За даними видання, приблизно на останніх 300 кілометрах маршруту танкер відімкнув систему автоматичної ідентифікації (AIS), як це зазвичай роблять судна «тіньового флоту».

Міністерство транспорту Росії підтвердило факт інциденту з російським газовозом в Середземному морі. У заяві відомства вказано, що судно Arctic Metagaz, яке прямувало з Мурманська «з вантажем, оформленим за всіма міжнародними правилами», було атаковано третього березня поблизу територіальних вод Мальти.

Мінтранс Росії підтвердив, що 30 членів екіпажу врятовано, і заявив, що судно було атаковане безекіпажними катерами України. «Події кваліфікуємо як акт міжнародного тероризму та морського піратства, грубе порушення основних норм міжнародного морського права», – йдеться у заяві російського відомства. Окрім того, російська влада звинуватила країни ЄУ у «потуранні» таким діям і закликала міжнародне співтовариство виступити з оцінкою інциденту.