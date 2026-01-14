Трамп закликав іранців не припиняти протести.

Він пообіцяв протестувальникам надати допомогу найближчим часом.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав іранців продовжувати загальнонаціональні протести. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост американського президента в соціальній мережі Truth Social. Трамп пообіцяв протестувальникам надати допомогу найближчим часом.

«Іранські патріоти, продовжуйте протестувати – захоплюйте свої установи!!!... Допомога вже в дорозі», – написав Трамп, але не повідомив жодних подробиць.

У пості Трамп також закликав фіксувати імена «вбивць і ґвалтівників» (killers and abusers). «Вони заплатять високу ціну», – наголосив глава Білого дому.

Президент США також повідомив, що скасував усі зустрічі з іранськими чиновниками до того часу, «допоки не припиняться безглузді вбивства протестувальників».

Ця заява Дональда Трампа, як зазначають експерти, свідчить про зміну позиції Білого порівняно з тим, що було ще напередодні. У понеділок, 12 січня, речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала журналістам, що канал дипломатії з Тегераном залишається відкритим, і що Іран зайняв «зовсім іншу позицію» у приватних обговореннях зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Сам Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів 11 січня на облавку літака Air Force One, сказав, що лідери Ірану хочуть провести перемовини з Вашінґтоном. «Ми можемо зустрітися з ними. Зустріч організовується», – запевнив тоді Трамп.

Масові протести в Ірані тривають з 28 грудня минулого року. Спочатку вони були викликані важкою економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти, але незабаром набули й політичного спрямування. За даними правозахисної організації Human Right Activists, в ході протестів загинуло щонайменше 500 людей, а ще понад 10 тисяч були затримані. Інші джерела стверджують, що кількість загиблих вже перевищили дві тисячі.