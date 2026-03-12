Верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї дійсно поранено.

Цю інформацію офіційно підтвердило МЗС Ірану.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї поранений. Про це в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera розповів речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї. Водночас він запевнив, що життю Хаменеї-молодшого нічого не загрожує.

«Він поранений, але з ним все гаразд. Я не знаю, коли він виступить зі своєю першою промовою", – заявив Багаї.

Він також заявив, що на посаду верховного лідера претендували «три-чотири кандидатури», але більшість учасників Ради експертів зупинили свій вибір саме на Моджтабі Хаменеї. «Це засвідчує, що нашою системою не керує одна людина», – наголосив Есмаїл Багаї.

Першим про поранення Моджтаби Хаменеї ще сьомого березня повідомив ізраїльський «12 канал» з посиланням на джерела. За інформацією телеканалу, він отримав поранення внаслідок авіаудару ще 28 лютого – першого дня атаки США та Ізраїлю на Іран. Пізніше The New York Times написала, що Хаменеї отримав поранення ніг у перший день війни і тому не з'являвся на публіці й не робив жодних заяв із моменту свого обрання.

Про обрання нового верховного лідера Іран оголосив восьмого березня. 56-річний Моджтаба Хаменеї – другий син Алі Хаменеї, вбитого внаслідок ізраїльсько-американського авіаудару 28 лютого.