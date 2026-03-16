Трамп непрямим шантажем змушує НАТО долучитися до війни проти Ірану.

В іншому випадку президент США пророкує Альянсу «дуже похмуре майбутнє».

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично закликав європейські країни приєднатися до військових дій Вашінґтона в Ірані. При цьому він навіть вдався до непрямого шантажу, застерігши, що Північноатлантичному Альянсу загрожує «дуже похмуре майбутнє», якщо союзники не допоможуть розблокувати Ормузьку протоку. Про це глава Білого дому заявив у інтерв'ю газеті The Financial Times.

 

Трамп розповів, що його адміністрація веде перемовини з сімома країнами щодо допомоги в залагодженні безпеки Ормузької протоки. «Я вимагаю, щоб ці країни прийшли та захистили свою території, бо це їхня територія. Це місце, звідки вони отримують свою енергію. Якщо не буде відповіді або якщо відповідь буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО», – наголосив Трамп.

 

Як аргумент він використав те, що Сполучені Штати долучалися до військової допомоги Україні. «Ми були дуже добрі. Нам не обов'язково було допомагати їм (європейцям – ред.) з Україною. Україна розташована за тисячі миль від нас... Але ми їм допомогли. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам. Тому що я давно говорю, що ми будемо поряд з ними, а вони з нами – ні. Не впевнений, що вони будуть поряд», – сказав Трамп.

 

Передовсім Вашінґтон очікує від європейських союзників, аби ті відрядили до Ормузької протоки мінні тральщики, яких, за словами Трампа, «у Європи набагато більше, ніж у США». Також він хоче, щоб європейські команди спецназу або інші військові підрозділи допомогли нейтралізувати ті сили Ірану, які «створюють проблеми» у Перській затоці за допомогою дронів та морських мін.

16.03.2026

