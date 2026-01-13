США закликали своїх громадян негайно покинути Іран.

Трамп пригрозив країнам, які ведуть торгівлю з Іраном, запровадити американське мито у розмірі 25 відсотків.

Влада Сполучених Штатів закликає американських громадян негайно полишити Іран у зв'язку з безладами, які тривають в країні. Про це повідомила газета The Hill з покликом на оголошення опубліковане на сайті віртуальної амбасади США у Тегерані.

«Протести по всьому Ірану загострюються та можуть перерости в насильство, що призведе до арештів та травм. Тривають посилені заходи безпеки, перекриття доріг, перебої в роботі громадського транспорту та блокування інтернету. Уряд Ірану обмежив доступ до мобільних, стаціонарних та національних інтернет-мереж. Авіакомпанії продовжують обмежувати або скасовувати рейси до й з Ірану, деякі з них призупиняють обслуговування до п'ятниці, 16 січня», – йдеться у повідомленні.

Тож американська амбасада закликає громадян США: «Полиште Іран зараз. Майте план виходу з Ірану, який не залежить від допомоги уряду США. Якщо ви не можете виїхати, знайдіть безпечне місце у вашому будинку або іншій безпечній будівлі. Майте запас їжі, води, ліків та інших необхідних речей. Уникайте демонстрацій, тримайтеся в тіні та стежте за своїм оточенням. Слідкуйте за місцевими ЗМІ, щоб бути в курсі останніх новин. Будьте готові коригувати свої плани. Тримайте телефон зарядженим і підтримуйте зв'язок з родиною та друзями, щоб інформувати їх про свій стан. Зареєструйтесь у програмі реєстрації Smart Traveler (STEP), щоб отримувати останні оновлення щодо безпеки в Ірані».

У ніч на понеділок, 12 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашінґтон стежить за протестами в Ірані і розглядає різні варіанти дій. Пізніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп розглядає, зокрема, варіант з військовими діями щодо Ірану, але віддає перевагу дипломатії.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що країна готова до війни зі США, на тлі того, що Трамп, як повідомляється, розглядає військові варіанти втручання та захисту протестувальників в Ірані.

Також Дональд Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social, що для всіх країн, які ведуть торгівлю з Іраном, буде запроваджено американське мито у розмірі 25 відсотків. «З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, сплачуватиме мито у розмірі 25% з усіх ділових операцій, які здійснюються зі США. Цей указ є остаточним і не підлягає оскарженню», – написав він.

Масові протести в Ірані тривають з 28 грудня минулого року. Спочатку вони були викликані важкою економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти, але незабаром набули й політичного спрямування. За даними правозахисної організації Human Right Activists, в ході протестів загинуло щонайменше 500 людей, а ще понад 10 тисяч були затримані.