Країни ЄУ висловлися проти своєї участі в іранській війні.

Раніше їх до цього закликав Дональд Трамп.

 

 

Країни Європейської Унії висловилися проти участі у війні проти Ірану, яку ведуть Сполучені Штати й Ізраїль. Про це повідомив телеканал Euronews. Міністри закордонних справ країн-членів ЄУ зібралися на нараду в Брюсселі у понеділок, 16 березня, через день після того, як президент США Дональд Трамп посилив тиск на Європу з вимогою допомогти захистити Ормузьку протоку. Серед учасників зустрічі ніхто не виявив бажання брати активну участь у війні в Перській затоці.

 

Висока представниця Європейської Унії з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що країни ЄУ не планують розширювати мандат європейської військово-морської місії Aspides на Ормузьку протоку, незважаючи на зростаючі заклики Вашінґтона до Європи допомогти залагодити там безпеку судноплавства і запобігти серйозним перебоям з поставками нафти й зрідженого газу.

 

«Обговорювалося, чи її (місію Aspides – ред.) слід посилити, оскільки в неї не так багато військово-морських засобів. Але під час обговорення питання про те, чи розширюємо ми цей мандат на Ормузьку протоку, у країн-членів не виникло бажання це робити. Ніхто не хоче брати активну участь у цій війні», – розповіла Каллас журналістам на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

 

27 міністрів закордонних справ ЄУ обговорювали, як Європа має реагувати на наслідки війни з Іраном. Передовсім – найбільший в історії збій світового постачаннях нафти, який призвів до зростання цін понад 100 доларів за барель.

 

На початку зустрічі міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) виключив участь Німеччини в операції. Керівниця румунського зовнішньополітичного відомства Оана-Сільвія Цою (Oana-Silvia Toiu) заявила, що Бухарест не хоче брати участь у місії Aspides, оскільки країні необхідно зосередитись на своєму військово-морському потенціалі у Чорному морі. Їхній люксембурзький колега Ксав'є Беттель (Xavier Bettel) повторив деякі з цих застережень і наголосив, що ЄУ не бере безпосередньої участі у війні. «Супутники, зв'язок – ми дуже раді бути корисними, але не просіть військ та кораблів», – заявив він.

17.03.2026

