1387-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Вночі (з 19:00) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких:

- 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків – Курська обл. РФ);

- 151 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера (близько 120 із них – «шахеди») із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару – Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей:

- 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів) – 55%;

- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 –67%.

Зафіксовано влучання 69 ударних БпЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1188 із 1521 запущених по Україні БпЛА (разом – 78%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

333,7% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

136,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1133,3% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

139,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Протягом доби російські війська завдали 470 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого поранення отримали двоє людей в Пологівському районі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:35 Вночі російські війська атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі, значну кількість цілей було збито протиповітряною обороною, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.

09:30 Вночі Одещина стала об’єктом атаки російських ударних безпілотників, спрямованої на цивільну, енергетичну та транспортну інфраструктуру регіону, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Більшість повітряних цілей було знищено силами протиповітряної оборони, однак зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики, ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу.

09:25 Минулої доби російські війська здійснили удари по населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

09:20 Вночі у Сокільниках біля Львова бойовий дрон влучив у приватний будинок, пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку. Не йдеться про ворожий дрон, оскільки в цей час на Львівщині не було оголошено повітряної тривоги. Попередня версія події – замах на вбивство. Ніхто не постраждав.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 94 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив 3607 обстрілів, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3622 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Злагода Дніпропетровської області; Нове Поле, Солодке, Зелене, Гуляйполе Запорізької області. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник здійснив 98 обстрілів, зокрема три – із реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Синельникового, Обухівки, Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського. На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення, в напрямку Міньківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Вороне, Степове, Успенівка та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського та Рибного. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя. На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського. На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили сім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 82 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 157 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль готує інформаційні умови для відхилення будь-яких значущих гарантій безпеки для України, погрожуючи Європі.

• У відповідь на нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського про те, що він готовий провести вибори до закінчення війни Росії в Україні Кремль заздалегідь відкинув легітимність будь-якого майбутнього українського уряду, який він не контролює безпосередньо.

• Кремль вкотре відхилив запропоноване Україною перемир'я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі та продемонстрував намір Росії знищити українську енергосистему в зимові місяці.

• Доступна інформація з відкритих джерел вказує на те, що російські війська ще не захопили Покровськ, але ситуація в районі Покровська-Мирногорада залишається складною. ISW продовжує оцінювати, що російські війська, швидше за все, захоплять Покровськ і Мирногорад, але для цього їм знадобиться більше часу і вони понесуть більше втрат.

• 10 грудня українські війська завдали удару по російському нафтовому танкеру «тіньового флоту» в Чорноморському регіоні за допомогою безпілотних надводних дронів.

• Росія, можливо, готується загрожувати Одеській області з окупованого Росією Придністров'я, намагаючись зафіксувати українські війська на південному заході України.