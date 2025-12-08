1384-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:40 Зеленський прибув до Лондона на зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє пресслужба президента.

"Сьогодні у Великій Британії. Заплановані зустрічі та координаційні розмови з нашими європейськими партнерами. Обʼєднуємо наші зусилля, щоб завершити цю війну достойним миром для України. Безпека має бути гарантованою".

16:05 Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України, пише NOS. Як зазначається, уряд Нідерландів, що йде у відставку, виділяє додаткові кошти на підтримку України на наступний рік, оскільки інші міністерства не зможуть їх витратити до кінця цього року.

15:30 Зеленський заявив, що на мирних переговорах щодо врегулювання російсько-української війни досі неузгодженим залишається територіальне питання, а саме щодо Донбасу. Також президент зазначив, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних партнерів, насамперед від США.

14:55 Голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко спростував твердження Трампа, що Зеленський не читав "мирний план".

14:20 Конгрес США погодив законопроєкт про оборонний бюджет на 900 мільярдів доларів, передбачивши 800 мільйонів доларів допомоги Україні на два роки, пише The Hill. Палата представників може проголосувати за оборонний бюджет найближчими днями.

13:45 Росія обходить санкції США і постачає газ до Китаю, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Судно Valera, яке в жовтні завантажило СПГ на заводі "Портова" ПАТ "Газпром" на Балтійському морі, сьогодні прибуло до імпортного термінала на півдні Китаю. Зазначається, що завод "Портова" та судно Valera перебувають під санкціями США, які були запроваджені для обмеження експорту російського СПГ.

13:10 Угорщина та Словаччина оскаржуватимуть у суді план Євросоюзу щодо відмови від імпорту газу й нафти з РФ, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

12:35 Після атак на "тіньові" танкери страхування суден у Чорному морі подорожчало на 250%, пише Financial Times.

12:00 Нідерланди підняли в небо два літаки F-35 через невідомий безпілотник, повідомили у Міністерство оборони Нідерландів. Зазначається, що дрон невдовзі покинув повітряний простір, безпосередньої загрози Нідерландам не становив, не заважав авіаційному руху.

11:25 Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що перший етап мирного плану для Сектору Гази майже завершено, а другий має включати роззброєння бойового угруповання ХАМАС.

10:50 Україна розпочинає новий дипломатичний тиждень, повідомив Зеленський. За словами президента, він очікує на детальну інформацію щодо переговорів американських представників у Москві, а також на консультації з ключових питань з європейськими лідерами.

10:15 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1082 російські атаки (позаминулого тижня – 1160), при цьому знищено 8010 російських військових (позаминулого – 7550): у середньому 6,7 за атаку (позаминулого – 5,1).

10:05 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1114 корегованих авіаційних бомб, що більше, ніж попереднього тижня (було 902), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

333,7% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

136,4% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1130,9% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

139,3% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Внаслідок атаки російських БпЛА на Охтирку постраждали п'ятеро цивільних, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

09:30 Внаслідок атак російських дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області загинула людина і п'ятеро поранені, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

09:25 Внаслідок нічної атаки російських дронів на Чернігів двоє цивільних отримали травми, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський. БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку.

09:20 Президент США Дональд Трамп заявив, виступаючи перед пресою на урочистостях в Kennedy Center, що розчарований відсутністю реакції на свої пропозиції з боку президента України Володимира Зеленського:

"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні. Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4180 обстрілів, зокрема 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6568 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юрієве Сумської області; Подоли Харківської області; Оріхів Запорізької області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб, та здійснив 168 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Вовчанська На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Ямполя, Дронівки та Серебрянки. На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Гришиного, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, Філія. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян в районі населених пунктів Рибне, Радісне, Варварівка, Добропілля, Зелене, Гуляйполе. На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку Новоандріївки та Приморського. На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 810 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, бойову броньовану машину, 10 артилерійські системи, 530 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, чотири ракети, 47 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль позитивно відреагував на нещодавно оприлюднену Стратегію національної безпеки США.

• Російські війська проводять кампанію з повітряної блокади бойових дій проти українських наземних ліній комунікацій на півночі Харківської області, що, ймовірно, порушить українську логістику і зрештою сприятиме досягненню росіянами успіхів на полі бою.

• Повітряні кулі з білоруського повітряного простору продовжують вторгнення в повітряний простір НАТО в Литві.